Lohnt sich sowas für mich? Kommt darauf an, was ihr mit eurem Rechner machen wollt. Besitzt ihr bereits eine Grafikkarte und wollt einen neuen Prozessor kaufen, etwa um ein Bottleneck eurer CPU zu beseitigen, dann lohnt sich eine APU nur selten. Denn oftmals bekommt ihr für den gleichen Preis eine schnellere CPU ohne Grafikeinheit.

Was ist das für eine CPU? Der Ryzen 7 5700G ist eine CPU mit Grafikchip, bei AMD bezeichnet man das als eine APU. Der Vorteil von diesen Prozessoren ist, dass ihr keine extra Grafikkarte benötigt, um Bild anzeigen zu können. Der Grafichip der meisten APUs ist mittlerweile auch flott genug, um ältere Spiele in niedrigen oder sogar mittleren Details abspielen zu können. Ebenfalls von Vorteil ist der geringe Stromverbrauch der APU. Au diesem Grund werden solche Prozessoren seit Jahren in günstigen Office-PCs verbaut.

Was hat der Nutzer da entdeckt ? Der Nutzer hat zwei Kisten voll mit AMD-Prozessoren entdeckt (via reddit.com ). Auf den ersten Blick sieht das nach einem hervorragenden Angebot aus. Denn die Boxen erklären, dass es sich bei den Prozessoren um den Ryzen 7 5700G handeln soll.

Ein Spieler findet in einem Gebrauchtshop zwei Kisten mit AMD-Prozessoren. Doch als er die Packungen öffnet, muss er feststellen, dass er kein so großes Glück wie erhofft hat.

