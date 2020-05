Grafik spielt im Gaming-Bereich eine Rolle. Doch gerade bei MMORPGs sind Grafikperlen rar gesät. Dabei wünschen sich Spieler endlich wieder ein Online-Rollenspiel, in dem sie sich dank fantastischer Optik verlieren können, sagt MeinMMO-Autor Andreas Bertits.

Vorsichtig schleicht die Heldengruppe durch den schummrigen, verwunschen Wald. Die knorrigen Äste der Bäume werfen gespenstische Schatten durch das Licht, das durchs hohe Blätterdach fällt. In den Büschen raschelt es und ein Fuchs hüpft hervor. Er verschwindet schnell im hohen Gras einer Lichtung.

Nebel kommt auf und umspielt die Beine der Recken, als die ersten von Moos und Efeu überwucherten Ruinen in Sicht kommen. Helden sollen die alten Ruinen im Auftrag des Königs erkunden.

Das goldene Licht der Sonne spiegelt sich auf dem Wasser eines inzwischen verfallenen Springbrunnens und blitzt auf den Metallrüstungen und Schwertern der Helden. So schrecklich sieht der Ort doch gar nicht aus, als plötzlich ein Heulen die Still durchbricht.

Eine grausige Bestie springt auf einen Felsen. Ihr Fell weht im Wind und Geifer tropft von den langen Fangzähnen. Ihre Klauen blitzen im Sonnenlicht, als es sich die Kreatur auf die Helden stürzt…

World of Warcraft bietet Comic-Grafik. High-End ist das nicht.

Solche Szenen könnten aus einem MMORPG stammen – wenn die Grafik diese Optik zulassen würde.

In World of Warcraft etwa bekommen die Spieler „nur“ Comic-Grafik geboten.

Selbst das eigentlich gut aussehende Final Fantasy XIV hat inzwischen fast sieben Jahr auf dem Buckel und muss Abstriche bei der Grafik in Kauf nehmen.

Wie sieht es also mit einem MMORPG aus, das absolute High-End-Optik bietet?

Das Indie-Problem

Es werden nach wie vor MMORPGs entwickelt. Diese machen teilweise auch optisch einen guten Eindruck. Doch oft kommen diese Spiele aus der Indie-Szene und können nicht auf ein großes Budget zurückgreifen.

So beispielsweise Camelot Unchained . Das Online-Rollenspiel von City State Interactive nutzt eine eigene Engine und sieht schon recht ordentlich aus. Doch die Entwicklung zieht sich seit langer Zeit dahin. Darüber hinaus ist das Budget selbst mit rund 10 Millionen Dollar für ein MMORPG sehr gering.

. Das Online-Rollenspiel von City State Interactive nutzt eine eigene Engine und sieht schon recht ordentlich aus. Doch die Entwicklung zieht sich seit langer Zeit dahin. Darüber hinaus ist das Budget selbst mit rund 10 Millionen Dollar für ein MMORPG sehr gering. Crowfall soll nun bald erscheinen und macht spielerisch einen richtig guten Eindruck, doch grafisch setzen die Entwickler wie bei WoW auf einen Comic-Stil. Für ein Indie-Spiel kann Crowfall allerdings auf ein sehr großes Budget zurückgreifen, da es den Entwicklern mehrfach möglich war, Finanzspritzen von Investoren zu erhalten.

soll nun bald erscheinen und macht spielerisch einen richtig guten Eindruck, doch grafisch setzen die Entwickler wie bei WoW auf einen Comic-Stil. Für ein Indie-Spiel kann Crowfall allerdings auf ein sehr großes Budget zurückgreifen, da es den Entwicklern mehrfach möglich war, Finanzspritzen von Investoren zu erhalten. Pantheon: Rise of the Fallen ist ein Titel, der als PvE-MMORPG jede Menge Interesse erzeugt. Aber grafisch ist es nun nicht gerade das, was man sich von einem Spiel aus dem Jahr 2020 wünscht.

Das MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen sieht nicht schlecht aus, AAA-Grafik bietet es aber nicht.

Indie-Spiele besitzen ein recht geringes Budget, weil keine großen Geldgeber dahinter stehen. Irgendwo müssen dann Einsparungen vorgenommen werden. Die Spiele sollen vom Gameplay her überzeugen, also wird an der Grafik gespart – oder die Entwicklung zieht sich wie im Fall von Camelot Unchained extrem in die Länge.

Ein Indie-MMORPG mit interessanten Features und geplanter guter Grafik lässt sich nur sehr schwer umsetzen. Wie Chronicles of Elyria zeigt, kann so etwas im Desaster enden, wenn das Spiel aufgrund von fehlendem Geld eingestellt werden muss

Das AAA-Problem

In den vergangenen Jahren wurden keine großen MMORPGs von bekannten Spiele-Studios und finanzieller Unterstützung großer Publisher mehr angekündigt.

Die vielversprechendsten Titel wie Blizzards Titan und Everquest Next wurden schon vor Jahren eingestellt. Es ist einfach ein großes Risiko geworden, MMORPGs zu entwickeln, die über ein hohes Budget verfügen. Die Entwicklungskosten bei einem AAA-Spiel gehen schnell in die Millionen.

So soll Blizzard die Einstellung von Titan zwischen 70 und 140 Millionen US-Dollar gekostet haben, wie der Analyst Michael Pachter 2014 sagte (via gamesindustry.biz).

Everquest Next hätte das nächste große AAA-MMORPG werden können. Allerdings wurde die Entwicklung eingestellt.

Gerade bei MMORPGs ist der Entwicklungsaufwand aufgrund von vielen Inhalten und komplexen Multiplayer-Spielsystemen deutlich höher als bei einem Single-Player-Spiel. Hinzu kommt, dass die Entwicklungskosten von Spielen allgemein in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind und große Publisher wie Amazon die Entwickler abziehen und starke Gehälter bieten.

Das heißt, die Entwicklung eines AAA-MMORPGs ist unheimlich teuer. Ob das Spiel dann aber genug Fans finden und erfolgreich sein kann, steht in den Sternen. Hinzu kommen laufende Kosten für den Spielbetrieb, die Wartung und neue Inhalte.

Zumindest aktuell sind große Studios und Publisher nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen.

Abgesehen vielleicht von den Amazon Game Studios. Diese arbeiten ja an New World. Doch hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches MMORPG. Quests spielen nur eine untergeordnete Rolle und man könnte es eher als eine Art Survival-Sandbox mit wichtigen PvP-Elementen bezeichnen. Also eher nicht das, was sich MMORPG-Fans erhoffen, die auf etwas wie WoW spekulieren.

Es sind aber genau diese großen Entwickler und Publisher, welche die Möglichkeit hätten, ein großes MMORPG mit fantastischer, aktueller Grafik zu erschaffen. Nur passiert dies momentan nicht.

Mit Ashes of Creation erwartet uns allerdings ein MMORPG, das dank Unreal Engine 4 sehr gut aussieht, viele interessante Features bietet und mit My.Games sogar einen großen Publisher besitzt.

New World sah wie eine MMORPG-Hoffnung aus. Entpuppte sich aber als MMO mit Survival-Einschlag.

Das Asien-Problem

Es wäre falsch zu sagen, dass es gar keine neuen MMORPGs mehr gibt, die optisch richtig gut aussehen.

Sie stammen allerdings meist aus Asien und das bringt Probleme mit sich. Denn asiatische Spieler sehen Pay2Win und Mikrotransaktionen anders als westliche Spieler. In Asien ist es keine Seltenheit und auch keine Schande, sich mal das Über-Schwert gegen Geld zu kaufen. Hierzulande wäre so etwas ein No-Go.

Kommt ein asiatisches MMORPG bei uns auf den Markt, muss es zunächst angepasst werden. Es darf keine Pay2Win-Elemente geben, der Ingame-Shop darf nicht im Vordergrund stehen und manche Spiel-Elemente wie Gender-Lock bei Klassen schrecken die hiesigen spieler ab.

Black Desert Online sieht fantastisch aus, hat aber mit ein paar „asiatischen Eigenheiten“ zu kämpfen.

Ein Asia-Import kann funktionieren, wie beispielsweise Black Desert Online zeigt, doch selbst dieses Spiel hat es mitunter schwer und muss immer wieder mit Pay2Win-Vorwürfen zu kämpfen. Denn ein Online-Spiel anzupassen, das mit solchen Elementen entworfen wurde, stellt eine große Herausforderung dar.

Das MMORPG Bless Online demonstrierte zudem, dass selbst asiatische MMORPGs ewig in Entwicklung sein können. Bless sah bei Ankündigung bombastisch aus, war bei Release aber angestaubt und konnte zudem vom Gameplay nicht überzeugen. Die Einstellung folgte bereits wenige Monate nach Release.

Der Markt der asiatischen Online-Rollenspiele zeigt also, dass es durchaus noch große, optisch beeindruckende MMORPGs geben kann, es diese aber alles andere als leicht auf dem westlichen Markt haben.

Was wünschen sich die Spieler eigentlich?

Der Wunsch nach dem nächsten großen MMORPG mit guter Grafik, Langzeitmotivation und spannenden Spiel-Elementen ist groß. Es geht darum, wieder mal von Anfang an bei einem AAA-Online-Rollenspiel dabei zu sein, das sich weiterentwickelt und eine lange Zeit Bestand hat.

Im Grunde wünschen sich einige Spieler eine Art World of Warcraft 2.0 oder eben ein Everquest Next. Ein großes, westliches MMORPG. Modern sollte es sein und die grafischen Möglichkeiten der heutigen Zeit ausnutzen. Es sollte sich aber gut und eingängig spielen mit komplexen und tiefgründigen Spielmechaniken und jeder Menge Herausforderungen.

Das MMORPG Ashes of Creation ist momentan der Hoffnungsträger vieler Fans des Genres.

MMORPG mit toller Grafik – Das sind die Hoffnungsträger

Welche Spiele könnten diese Kriterien erfüllen? Es befinden sich derzeit einige Titel in Aussicht, welche vielleicht die Chance haben, die Bedürfnisse der Spieler zu befriedigen. Zu diesen gehören:

Lost Ark: Das MMORPG von Smilegate macht einen richtig guten Eindruck und könnte all das liefern, was sich Fans des Genres wünschen. Viele Inhalte, gute Grafik, Fokus auf Teamplay… Doch wann es hierzulande erscheint, ist unklar und da es sich um ein asiatisches MMORPG handelt, spielt natürlich der Ingame Shop wieder eine große Rolle, der einfach für westliche Spieler passen muss.

Das MMORPG von Smilegate macht einen richtig guten Eindruck und könnte all das liefern, was sich Fans des Genres wünschen. Viele Inhalte, gute Grafik, Fokus auf Teamplay… Doch wann es hierzulande erscheint, ist unklar und da es sich um ein asiatisches MMORPG handelt, spielt natürlich der Ingame Shop wieder eine große Rolle, der einfach für westliche Spieler passen muss. Crimson Desert: Das neue Online-Rollenspiel der Black-Desert-Macher, sieht unverschämt gut aus. Von der Grafik her dürfte es die Spieler definitiv ansprechen. Allerdings ist momentan sehr wenig über das Gameplay bekannt. Ebenso wenig weiß man, wann genau es erscheint. Und auch über Crimson Desert hängt das Damoklesschwert genannt „Mikrotransaktionen“.

Das neue Online-Rollenspiel der Black-Desert-Macher, sieht unverschämt gut aus. Von der Grafik her dürfte es die Spieler definitiv ansprechen. Allerdings ist momentan sehr wenig über das Gameplay bekannt. Ebenso wenig weiß man, wann genau es erscheint. Und auch über Crimson Desert hängt das Damoklesschwert genannt „Mikrotransaktionen“. Ashes of Creation: Im Grunde DER Hoffnungsträger. Es handelt sich um ein westliches MMORPG mit fantastischer Grafik. Das Gameplay hört sich sehr spannend an und das Budget von über 30 Millionen Dollar sollte ausreichen, um ein richtig gutes Online-Rollenspiel zu erschaffen. Nur zieht sich die Entwicklung einfach sehr in die Länge und die Ungeduld der Spieler wächst.

Wir von MeinMMO haben außerdem die acht aussichtsreichsten MMOs und MMORPGs für 2020 in einer Liste für euch zusammengestellt.

Die Hoffnung auf ein spannendes Online-Rollenspiel, das auch moderne Anforderungen erfüllt, lebt also – wenn es auch die letzten Jahre eine so lange Durststrecke gab.