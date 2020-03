In einem Livestream zeigte der Twitch-Streamer ohdear seine Kaufhistorie von Perlen im MMORPG Black Desert auf Steam. Dabei sind Käufe im Wert von 10.000$ nur im Februar und März 2020 zu sehen. Er selbst scheint dabei nicht unzufrieden, doch im reddit hagelt es Kritik.

Was ist passiert? Während eines Streams auf Twitch wurde ohdear vom Chat aufgefordert, seine Kaufhistorie von Perlen, der Währung im Shop von Black Desert, zu zeigen.

Dieser Aufforderung kam er nach, wobei ohdear davon ausging, dass die Zuschauer die Inhalte nicht sehen können, weil sie im Steam-Overlay gezeigt werden. Doch er irrte sich und seine Käufe waren für alle sichtbar.

Dabei sind sehr viele Zahlungen im Wert von 100 Dollar zu sehen. Im Laufe der letzten 30 Tage hat er mehr als 10.000$ ausgegeben:

In einem zweiten Clip zeigt ohdear sogar den Verlauf zurück bis 2018. Die regelmäßigen Ausgaben dürften weit über das hinaus gehen, was viele Menschen im Jahr verdienen. Er schämt sich jedoch nicht für die Ausgaben. Es wirkt sogar so, als sei er stolz darauf.

Wie bekannt ist ohdear? Der Streamer ohdear gehörte bisher zu den kleinen auf Twitch und generiert wohl keine größeren Einnahmen über die Plattform. Ihm schauten bisher 10-20 Zuschauer zu, wobei er nicht nur Black Desert, sondern auch Hearthstone, The Division 2 und weitere Spiele gezeigt hat.

Erst der Clip machte ihn „berühmter“. In den letzten Tagen erreichte er nun auch deutlich über 100 durchschnittliche Zuschauer (via Sullygnome).

Für seine Investitionen in Black Desert gab es jedoch vor allem Kritik und nur wenig Begeisterung.

„Er ist der Grund, warum Spiele auf 99% der Nutzer scheißen“

Was kritisieren andere Spieler? Der Clip schaffte es in verschiedene Threads im reddit zu Black Desert, aber auch zu MMORPGs allgemein. In beiden hagelt es jedoch Kritik für den Streamer.

Viele sehen in ihm das Problem, dass immer mehr Spiele ihren Fokus auf den Shop legen. Sogenannte Wale investieren dabei hunderte oder tausende Euros in ein Spiel, meist mehr als der große Rest der Spieler zusammen.

Wie fällt die Kritik aus? Die Nutzer im reddit reagieren unterschiedlich hart auf das Gesehene:

Ramsus32 findet recht deutliche Worte: „Und dies meine Freunde ist der Grund, warum die meisten Spiele und Mobile-Spiele auf 99% ihrer Nutzer scheißen. Spieler wie er machen den Unterschied.“

Peekyu hingegen versteht die Welt nicht mehr: „Gibt es irgendwelche Gründe, warum er fast täglich Perlen kauft. Gibt es einen speziellen Deal für 100$ oder sowas? Was zur Hölle geht hier vor?“

Der Nutzer julliuz vermutet dahinter sogar sowas wie Spielsucht: „Er lässt es so klingen, als sei es in Ordnung, er ist so weit unten im Dopaminrausch. Wie viel Geld man auch immer hat oder verdient, gesunde Menschen tun dies nicht [..] Das macht mich ehrlich gesagt krank, und ich weiß nur, dass dieser Typ sich tief im Inneren hasst (wie alle Spieler).“

ScopeLogic hingegen nimmt das Verhalten des Streamers sogar persönlich: „Danke dafür, dass du mir mein Hobby ruinierst, in dem du [die Entwickler] mit Mikrotransaktionen belohnst.“

Der Perlenshop von Black Desert – 1.000 Perlen kosten 10 Euro

Was kann man sich in Black Desert dafür kaufen? Der Shop in Black Desert gilt als verhältnismäßig teuer. Outfits kosten gerne mal über 40 Euro und liegen damit meist über dem, was andere MMORPGs für ein Outfit verlangen.

Zudem bietet Black Desert für Echtgeld Boni an, die viele zu Pay2Win zählen, darunter:

ein 50€-Zelt ermöglicht es Spielern, Ausrüstung direkt im Feld zu reparieren.

Boosts für mehr XP. Da es im Spiel kein maximales Level gibt (die Ersten haben jetzt Level 66 erreicht), gibt es leichte Vorteile bei den Attributen.

der Segen von Kamasilve verbessert den gefundenen Loot. Es hat also einen Einfluss auf das Vorankommen im Spiel.

Was sagt ihr zu diesem Verhalten? Wie viel Geld habt ihr bereits in MMORPGs investiert? Und habt ihr es bereits bereut?