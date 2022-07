Perfekt für PS5: OLED-TV von Sony jetzt bei MediaMarkt zum Bestpreis im Angebot

Zum Red Friday Weekend bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt einen OLED-TV von Sony zum Bestpreis sichern. Optimal für PS5 geeignet.

Überraschend hat MediaMarkt gestern Abend das Red Friday Weekend gestartet. Bis Sonntag um 23:59 Uhr könnt ihr hier eine ganze Menge Angebote aus verschiedenen Kategorien wahrnehmen. Mit dabei: Ein OLED-TV von Sony, der perfekt zu eurer PS5 passt.

Im Angebotszeitraum könnt ihr euch den SONY XR-65A80J OLED-TV für günstige 1555€ sichern. Die UVP beträgt dabei 2599 Euro und der Rabatt entspricht einem Nachlass in Höhe von 40%.

Bei dem Angebot handelt es sich um den aktuellen Bestpreis. Bei anderen Anbietern zahlt ihr derzeit mindestens 1799 Euro, also über 200 Euro mehr. Der historische Tiefstpreis liegt bei 1399 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Hier alle technischen Daten des SONY XR-65A80J:

Durch die überlegene OLED-Technologie kann auch der SONY XR-65A80J mit einer hervorragenden Bildqualität punkten. Der Fernseher wurde aber auch speziell für den Einsatz mit der PS5 entwickelt und verfügt über einige tolle Features.

Dank HDMI 2.1-Anschlüssen und 120 Hz Bildwiederholrate könnt ihr euch auf flüssiges Next-Gen-Gaming einstellen. Die PS5 erkennt den BRAVIA-TV automatisch, wodurch das HDR direkt auf die optimalen Einstellungen wechselt und der Spielemodus eingeschaltet wird. Dieser sorgt für besonders kurze Reaktionszeiten.

Die bekannte Seite rtings.com hat sich die A80J-Serie von Sony ebenfalls genauer angeschaut und kommt dabei zu folgendem Fazit:

Der Sony A80J eignet sich hervorragend zum Spielen von Videospielen. Er hat eine nahezu augenblickliche Reaktionszeit für flüssige Bewegungen, und seine Eingabeverzögerung ist objektiv niedrig, aber nicht so niedrig wie bei einigen anderen Fernsehern. Er verfügt über zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für 4k @ 120Hz-Gaming und bietet nach einem Firmware-Update VRR-Unterstützung, um Screen Tearing zu reduzieren. Außerdem kann sein nahezu unbegrenztes Kontrastverhältnis tiefe, tiefe Schwarztöne erzeugen, was für Spiele in dunklen Räumen ideal ist.