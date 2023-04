Perfekt fürs Heimkino und PS5-Gaming: Jetzt die neuen Sony BRAVIA 4K TVs vorbestellen

Sony stellt die Zukunft des Heimkinos und Gamings vor: Ab sofort könnt ihr die neuen Sony Bravia 2023 4K Smart-TVs vorbestellen.

Ab sofort könnt ihr die neuen Sony BRAVIA 2023 4K Smart-TVs vorbestellen. Der tatsächliche Erscheinungstermin variiert je nach Modell zwischen Anfang April und Ende Juni (Stand heute: 05.04.2023). Wir stellen euch die neuen Geräte und ihre Features vor.

Sony BRAVIA 2023-Serie

Das Hauptmerkmal der neuen Sony BRAVIA2023-Serie ist der Cognitive Processor XR. Er hilft dabei, das Bild und den Ton so realistisch wie möglich darzustellen. Der Prozessor analysiert das Bild und erkennt, worauf sich der Betrachter konzentriert. Dann passt er das Bild so an, dass es tiefer und realistischer wirkt.

Für die Bild-Darstellung verwendet Sony verschiedene Technologien. Im Einzelnen sind das Mini LED, Full Array LED und OLED. Wir stellen jeweils ein Beispielmodell für die verschiedenen LED-Displays vor.

Alle Geräte verfügen über Acoustic Center Sync: Diese Funktion synchronisiert das Audiosystem des Fernsehers mit dem Center-Kanal einer kompatiblen Sony-Soundbar. Dadurch wird der Soundbar zum Center-Lautsprecher für das ultimative Heimkino-Erlebnis.

Die 2023 BRAVIA XR TV-Serie bietet exklusive Funktionen für Gamer, die ihr PlayStation 5-Spielerlebnis verbessern möchten. Dazu gehören Auto HDR Tone Mapping und Auto Genre Picture Mode für optimierte Bildqualität beim Spielen und Streaming.

4K HDR Mini-LED-Fernseher BRAVIA XR X95L

Mini LED: Diese Technologie verwendet sehr kleine LEDs als Hintergrundbeleuchtung für das Display. Dadurch können mehr LEDs auf dem Display platziert werden, was zu einer höheren Helligkeit und einem höheren Kontrast führt. Mini-LEDs bieten eine bessere Kontrolle der Hintergrundbeleuchtung und eine höhere Anzahl von lokalen Dimmzonen als herkömmliche LED-Fernseher.

4K HDR Full Array LED-Fernseher BRAVIA XR X90L

Full Array LED: Diese Technologie verwendet eine Anordnung von LEDs hinter dem gesamten Display. Dadurch kann die Helligkeit des Displays präziser gesteuert werden, was zu einem höheren Kontrast und einer besseren Bildqualität führt. Full Array LED-Fernseher haben auch eine höhere Anzahl von lokalen Dimmzonen als herkömmliche LED-Fernseher.

4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR A80L

OLED: Diese Technologie verwendet organische Leuchtdioden als Pixel auf dem Display. Jeder Pixel kann einzeln ein- und ausgeschaltet werden, was zu sehr hohen Kontrasten und tiefen Schwarztönen führt. OLED-Fernseher haben auch einen weiten Betrachtungswinkel und schnelle Reaktionszeiten.

