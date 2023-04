PS5 + God of War Ragnarök: Bundle mit Disc Edition jetzt für nur 529,99€ abstauben

Bei GameStop könnt ihr euch jetzt das Bundle aus PS5 Disc Edition + God of War Ragnarök günstig wie noch nie im Angebot sichern.

GameStop bietet das beliebte Bundle aus PS5 Disc Edition + God of War Ragnarök aktuell für nur 529,00€ an. Für den Versand fallen die obligatorischen 5 Euro an, die bei Artikeln ab 18 immer zu entrichten sind.

Mit dem Angebot kann aktuell kein anderer Anbieter mithalten. Bei MediaMarkt und Saturn werden mit Versand beispielsweise 573,99 Euro fällig. Das Bundle war bisher nie unter 548,99 Euro zu haben. Tiefstpreis! (Quelle: geizhals.de)

PS5 + God of War Ragnarök im Angebot

Die PS5 ist aktuell wohl die begehrteste Konsole auf dem Markt. Die Verfügbarkeit hat sich seit Beginn des Jahres deutlich gebessert und so gibt es endlich auch attraktive Bundles und Rabatte, bei denen ihr Sonys aktuelle Gaming-Maschine günstiger bekommen könnt.

Diese überzeugt mit einer schnellen SSD, die Ladezeiten vergessen macht, bietet 4K Gaming bei bis zu 120 FPS und mit dem DualSense einen revolutionären Controller, der euch Untergründe, Triggerpunkte und mehr direkt spüren lässt.

Jetzt zuschlagen: PS5 + God of War Ragnarök im Angebot!

God of War Ragnarök ist die perfekte Ergänzung für die neue Konsole. Kratos’ zweiter Ausflug in die nordische Mythologie gehört zu den besten Spielen 2022 und gilt als eines der aufregendsten Action-Adventures überhaupt. Der Titel erzählt nicht nur eine mitreißende und emotionale Geschichte, sondern sieht dabei auch noch hervorragend aus und spielt sich wie aus einem Guss. Bei den Kollegen von der GamePro gab es dafür im Test extrem starke 93 Punkte.

