High-End-Grafik zum Tiefstpreis: Radeon RX 7900 XTX jetzt bei Amazon im Angebot sichern

Schnappt euch jetzt bei Amazon die High-End-Grafikkarte Radeon RX 7900 XTX zum Tiefstpreis im Angebot und macht euch bereit für 4K-Gaming.

Es handelt sich bei dem Angebot um das Custom Modell PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound. Da nur noch wenige Exemplare verfügbar sind, solltet ihr euch lieber beeilen.

Das Angebot bei Amazon

So gut ist der Preis: Bei Amazon kostet die PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound aktuell 1107,99€. Der Versand ist gratis.

Tatsächlich bietet Mindfactory aktuell mit 1099 Euro einen noch besseren Preis. Dort kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 8,99 Euro dazu. Ihr landet also insgesamt beim selben Preis wie bei Amazon. Der Versandriese bietet also zusammen mit Mindfactory und Galaxus den Tiefstpreis für das Custom Modell. (Quelle: geizhals.de) Sollte die Grafikkarte bei Amazon vergriffen sein, könnt ihr euer Glück also auch noch bei den anderen beiden Händlern versuchen.

Das bietet die Radeon RX 7900 XTX

Die Radeon RX 7900 XTX mit 24 GB Grafikspeicher wurde im vergangenen Jahr als das neue Top-Modell von AMD vorgestellt. Bei der Leistung ist die Grafikkarte vergleichbar mit der GeForce RTX 4080 von NVIDIA.

Ihr könnt euch also auf 4K-Gaming und hohe Framerates selbst bei aktuellen Spielen einstellen und seid auch in der Zukunft gut aufgestellt. Das Custom Modell von PowerColor bietet im Vergleich zum Standardmodell eine verbesserte Lüftung und schicke LED-Beleuchtung.

Jetzt zuschlagen: PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound zum Tiefstpreis!

Technische Daten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1 Grafik 24GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 31 XTX “RDNA 3”, 96CU, 533mm² Fertigung TSMC 5nm + TSMC 6nm Chiptakt Boost: 2330-2525MHz (OC Mode) Speicher 24GB GDDR6, 2500MHz, 20Gbps (20000MHz effektiv), 384bit, 960GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 6144/​384/​192 TDP/TGP 355 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 100mm + 1x 90mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 320×118.5x62mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (96MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60°C), Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Boost-Takt übertaktet (+25MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie zwei Jahre

