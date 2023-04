Apex Pro TKL, Aerox 9 und Arctis 7P+: Die Top-Produkte von SteelSeries jetzt im Sale auf Amazon

Bei Amazon könnt ihr jetzt richtig viel Geld sparen: Im aktuellen SteelSeries Sale bekommt ihr die beliebtesten Produkte zum Angebotspreis. Mit dabei sind die Apex Pro TKL Tastatur, die Aerox 9 Maus oder das Arctis 7P+ Headset.

Egal ob Headset, Maus oder Tastatur: Bei SteelSeries findet jeder, was er braucht. Und jetzt gibt es die beliebten Produkte zum reduzierten Preis bei Amazon. Je nach Produkt könnt ihr bis zu 46% der UVP sparen. Wir stellen euch die besten Angebote vor.

SteelSeries Apex Pro TKL

Mit der Apex Pro TKL von SteelSeries habt ihr eine Gaming-Tastatur der nächsten Generation in der Hand, die euch viele Vorteile bietet. Die schnellsten und anpassbaren „OmniPoint 2.0“-Schalter ermöglichen euch eine präzise Kontrolle über eure Tastenanschläge. Das OLED-Smart-Display zeigt euch wichtige Informationen von Spielen und Apps. Dank der wireless Verbindung habt ihr keine Kabelsalat und mehr Bewegungsfreiheit. Das kompakte Design ohne Ziffernblock ist ideal für E-Sport und lässt euch mehr Platz für eure Maus. Das hochwertige Aluminium sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Und mit der SteelSeries Engine Software könnt ihr die Tastatur nach euren Wünschen anpassen.

Im Amazon Sale ist die Apex Pro TKL von 269,99€ auf 199€ reduziert.

SteelSeries Aerox 9

Mit der Aerox 9 von SteelSeries habt ihr eine leichte und kabellose Gaming-Maus für MMOs und MOBAs in der Hand, die euch viele Vorteile bietet. Das ultraleichte Design mit 89 g Gewicht bietet euch Komfort und Vielseitigkeit, egal ob ihr komplexe Spiele oder einfache Aufgaben erledigt. Das ergonomische und programmierbare 18-Tasten-Layout mit einer 12-Tasten-Seitenleiste ermöglicht euch einen schnellen Zugriff auf eure Fähigkeiten und Makros. Die Quantum 2.0 Wireless Verbindung überträgt Daten in Rekordgeschwindigkeit und gibt euch die Flexibilität von 2,4 GHz oder Bluetooth 5.0. Außerdem könnt ihr bis zu 180 Stunden ununterbrochen spielen, mit einer einzigen Schnellladung. Die AquaBarrier™-Technologie ist nach IP54 zertifiziert und bietet euch Schutz vor Wasser, Staub, Schmutz und mehr. Der TrueMove Air Präzisionssensor sorgt für Gaming mit echtem 1-zu-1-Tracking, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G-Beschleunigung und Tilt-Tracking. Und die innovativen und strapazierfähigen Schalter der nächsten Generation (Golden Micro IP54) sind für über 80 Millionen Klicks ausgelegt.

Im Amazon Sale ist die Aerox 9 von 159,99€ auf 99€ reduziert.

SteelSeries Arctis 7P+

Mit dem Arctis 7P+ von SteelSeries habt ihr ein kabelloses und vielseitiges Gaming-Headset für die PlayStation 5 und andere Plattformen in der Hand. Das Headset verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss mit Play-and-Charge-Funktion, der euch maximale Kompatibilität bietet. Die verbesserte Akkulaufzeit von 30 Stunden reicht euch für lange Gaming-Sessions. Die Quantum 2.0 Wireless Verbindung überträgt Daten in Rekordgeschwindigkeit und gibt euch die Flexibilität von 2,4 GHz oder Bluetooth 5.0. Die AquaBarrier™-Technologie ist nach IP54 zertifiziert und bietet euch Schutz vor Wasser, Staub, Schmutz und mehr. Das Discord-zertifizierte ClearCast-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung lässt eure Stimme klar und natürlich klingen. Und der preisgekrönte Arctis-Sound bietet euch atemberaubende Details in den neuesten Spielen; vollständig kompatibel mit der „Tempest 3D Audio“-Technologie der PlayStation 5.

Beim Amazon Sale zahlt ihr statt 199,99€ nur noch 149 Euro.

Weitere Angebote

