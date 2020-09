Simpler Trick in GTA Online macht nervige CEO-Mission viel leichter

Ein Spieler zeigt einen Trick für CEOs in GTA Online. Das Aufspüren von Fracht in Vans wird dadurch deutlich einfacher und ihr spart viel Zeit.

Um was geht es? Wer in GTA Online Geld verdienen will – und das will so ziemlich jeder – der hat gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Ein lukratives Geschäft bietet der Job des CEOs. Zwar frisst diese Arbeit viel Zeit, entlohnt euch aber mit Millionen von GTA-Dollar.

Als CEO bestellt ihr euch Kisten, die dann irgendwo auf der Map erscheinen und von euch eingesammelt werden sollen. Dabei gibt es eine Mission, bei der ihr die Trackify-App auf eurem Ingame-Smartphone nutzen sollt. Bei diesem Auftrag fahren 3 Vans durch die Stadt und werden als Punkte auf dem Radar von Trackify markiert. Nur einer der Vans hat die geforderten Güter dabei, die ihr stehlen sollt.

Es kostet Zeit, alle Vans abzuklappern und herauszufinden, in welchem sie nun stecken. Ein Trick macht diese Mission kinderleicht, denn ihr findet auf Anhieb den richtigen Van.

So findet ihr direkt den richtigen Van bei Trackify

Das ist der Trick: Nach dem Start der Mission ruft ihr die Trackify-App auf dem Ingame-Smartphone auf und beobachtet die roten Punkte dort genau. Erscheinen insgesamt 3 Punkte, dann fahrt direkt zu dem Punkt, der als letztes aufleuchtet. Denn die erscheinen verzögert.

Beim letzten der drei Punkte gibt es garantiert das richtige Paket, wie reddit-Nutzer OohltzMario mit der Community teilt. In seinem Video zeigt er genau, wie der Trick funktioniert. Achtet dabei direkt auf die roten Punkte, die in der App angezeigt werden. Die obere Markierung erscheint deutlich später als die anderen beiden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Habt ihr keine Lust, dauernd Kisten zu sammeln? Wir zeigen euch 12 Wege, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen.

Dieser Trick mit dem Radar funktioniert auch, wenn vier grüne Ziele auf der App angezeigt werden. Auch dabei ist es wieder der letzte Punkt, der auf der App erscheint.

Fahrt ihr also direkt zu diesem Ziel, spart ihr euch jede Menge Zeit und müsst nicht erst die halbe Stadt nach dem richtigen Ort absuchen.

Wenn ihr dann erfolgreich Kisten gesammelt habt und die ganze Beute verkaufen wollt, macht dieser Trick in GTA Online eure Verkaufsmissionen noch einfacher.