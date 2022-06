Bei Amazon gibt es einige Gaming-Artikel von Logitech gerade günstiger, darunter die G403 HERO Maus und das ASTRO Gaming A40 TR Headset mit MixAmp.

Falls ihr endlich beschlossen habt, von eurer Fünf-Euro-Standard-Maus zu einer richtigen Gaming-Maus zu wechseln, aber kein grenzenloses Budget habt, ist jetzt genau der richtige Moment für euch. Bei Amazon bekommt ihr die Logitech G403 HERO Maus gerade für 36,79 Euro, ein guter Preis für eine solide Gaming-Maus.

Das ist aber noch nicht alles, denn auch das Logitech ASTRO A40 TR Headset ist im Angebot – sichert es euch jetzt zusammen mit dem MixAmp M80 für die Xbox 18 Prozent günstiger, für nur 177,99 Euro.

Preis-Leistungs-Superstar: Die Logitech G403 HERO Gaming-Maus

Dass Logitech gute Gaming-Mäuse macht ist ja allgemein bekannt, aber was macht diese so besonders? Zum einen ist das der HERO 25K Sensor, der für besonders viel Genauigkeit sorgt. So geht kein Schuss mehr daneben. Außerdem verfügt er über 1:1 Abtastung, 400+ IPS und einer Empfindlichkeit, die von 100 bis 25.600 DPI anpassbar ist.

Die Maus liegt durch ihr ergonomisches Design gut in der Hand und ermöglicht durch Seitenteile aus Gummi einen besonders festen Griff. Apropos Griff: Die Maus verfügt über insgesamt sechs programmierbare Tasten, die ihr per HUB-App einfach mit Shortcuts eurer Wahl belegen könnt. Über die gleiche App steuert ihr übrigens auch die schicke, dynamische RGB-Beleuchtung.

Alles in allem lässt die Logitech G403 HERO Maus bei den meisten Gamern keine Wünsche offen, außer vielleicht ihr braucht etwas extra ergonomische Unterstützung, aber auch in diesem Fall ist Logitech für euch da, mit der Logitech MX Ergo.

Cooles Headset für Konsolengamer: Das ASTRO Gaming A40

Zwar könnt ihr das ASTRO A40 mit allen Plattformen verwenden, da es über einen 3,5 mm Klinkenstecker verfügt, aber der mitgelieferte MixAmp M80 ist speziell auf die Xbox zugeschnitten. Diesen steckt ihr ganz einfach an euren Controller und fügt ihm somit ein paar Extratasten zum Steuern eures Headsets hinzu. Dazu gehören Game-Voice-Balance, Lautstärke und ein Button, um euch stummzuschalten.

Das Headset selbst liefert super Klang und hat eine angenehme Passform. Noch dazu ist es leicht und hochwertig verarbeitet und kann mit dem separat erhältlichen Mod-Kit an eure individuellen Bedürfnisse angepasst werden – egal ob ihr daheim auf dem Wohnzimmer oder auf einem Turnier spielt.

