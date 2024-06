7 Serien wie Desperate Housewives

Wir haben für euch Serien, die ähnlich wie Desperate Housewives sind, in einer Liste gesammelt. 7 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr das humorvolle und dramatische Leben der Hausfrauen aus der Vorstadt mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde durch die Redaktion vorgenommen.

1. Devious Maids

Die Serie stammt von Marc Cherry, dem Schöpfer von Desperate Housewives. Sie beginnt mit dem mysteriösen Mord an Flora, einem Dienstmädchen, das für eine reiche Familie arbeitet. Dieser Mord führt die vier Protagonistinnen zusammen, die alle als Dienstmädchen für verschiedene reiche und mächtige Familien in Beverly Hills arbeiten. Dabei decken sie Geheimnisse auf und spinnen Intrigen.

Schaut Devious Maids, wenn ihr das Folgende an Desperate Housewives mögt:

Intrigen und Geheimnisse

Ein Mix aus Humor und Drama

Vier Frauen als Hauptcharaktere

Kleiner Hinweis: Die Serie sollte ursprünglich eine 5. Staffel bekommen, allerdings wurde die dann abgesetzt.

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf 7,8 Sterne schafft es Devious Maids bei über 25.000 Bewertungen auf IMDb.

Fun Fact: Eva Longoria (bekannt als Gabrielle Solis in Desperate Housewives) war eine der ausführenden Produzenten von Devious Maids. (via IMDb)

2. Why Women Kill

In der Dramaserie (ebenfalls von Marc Cherry) geht es um das Leben von drei Frauen aus verschiedenen Jahrzehnten. Jede dieser Frauen hat mit Untreue und Verrat in ihrer Ehe zu kämpfen. Why Women Kill ist eine Anthologie-Serie, in der in jeder Staffel eine neue Geschichte erzählt wird. Es geht dabei um eine Hausfrau in den 60er Jahren, eine Prominente in den 80er Jahren und um eine Anwältin im Jahr 2019.

Schaut Why Women Kill, wenn ihr das Folgende an Desperate Housewives mögt:

Humorvolle, aber auch düstere Elemente

Morde, Geheimnisse und Drama

Starke weibliche Hauptrollen

Überraschende Plottwists

Das sagen die IMDb-Wertungen: 8,3 Sterne bekommt die Serie durchschnittlich bei über 31.000 Bewertungen IMDb-Bewertungen.

Fun Fact: Die Episoden-Titel der 1. Staffel parodieren bekannte Filmzeilen. In der 2. Staffel hingegen sind die Titel an Film Noirs aus den 1940er und 1950er Jahren angelehnt. (via IMDb)