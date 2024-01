Ein richtiges Schnäppchen: Gaming-Laptop mit RTX 4070 & WQXGA-Display bei Amazon im Preissturz 

Ein Gaming-Laptop wie dieser besitzt eine sagenhafte Leistung, um unterwegs viele Titel zu spielen. Nutzt das befristete Amazon-Angebot.

Der Acer Predator Helios Neo 16 ist ein grandioses Gerät, das für anspruchsvolle Spieler konzipiert wurde und eine beeindruckende Kombination aus starker Hardware und modernen Funktionen. Zum könnt ihr mit der RTX 4070 die Power der DLSS-Technologie nutzen und zum anderen erhaltet ihr mit dem Intel Core i9 13900HX Prozessor die perfekte Synergie, um etliche Abläufe umzusetzen. Spart nun 200€ und bezahlt nur noch 1799€. Denkt daran, dass dieses Angebot befristet ist. Also wartet lieber nicht lange, wenn ihr auf der Suche seid.

Darum ist dieser Gaming-Laptop eine Wucht

Der Intel Core i9 13900HX Prozessor überzeugt durch seine unerschütterliche Entschlossenheit, denn er setzt etliche Aufgaben problemlos um. In Kombination mit 16GB RAM bietet dieses Gerät eine reaktionsschnelle Leistung, die selbst bei ressourcenintensiven Anwendungen und Spielen eine flüssige Erfahrung gewährleistet. Obendrein erhaltet ihr 1TB SSD-Speicher, wodurch ihr von den schnellen Ladezeiten bei euren liebsten Spielen profitieren könnt.

Ein großer Pluspunkt ist zweifellos das 16-Zoll-WQXGA-Display mit einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 165Hz. Die Auflösungsstärke ist in etwa so stark wie bei WQHD. Die Bildrate ist optimal, um sich in Online-Spielen wie Counter-Strike 2 oder Valorant zu beweisen.

Eine NVIDIA GeForce RTX 4070 liefert eine erstklassige Grafikleistung für eine mobile Grafikkarte. Sie unterstützt moderne Technologien wie Raytracing und KI-beschleunigte Funktionen, um realistische visuelle Effekte zu erzeugen und die Leistung in Spielen zu optimieren.

Ansonsten wird der Laptop mit Windows 11 vorinstalliert geliefert, was eine optimierte Benutzererfahrung und Zugang zu den neuesten Funktionen des Betriebssystems gewährleistet.

Weitere Angebote

Es gibt jederzeit neue Angebote, die überragend sein können, um sich ein neues Gaming-System zu bauen. Wenn ihr ständig auf der Suche nach Schnäppchen seid, solltet ihr unsere Deals-Übersichtsseite regelmäßig im Blick haben. Dort findet ihr wertvolle Grafikkarten, schnelle SSDs, effiziente CPUs, kräftige Mainboards und noch so viel mehr an technischen Geräten und tollen Dingen.