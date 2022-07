Für eines der schlechtesten PS3-Spiele müsst ihr heute mehr als 350 Euro zahlen – Was macht es so teuer?

Mit Ra.One erschien 2011 eins der schlechtesten Spiele für die PS3. Heute müsst ihr dafür viel Geld zahlen, wenn ihr es haben wollt. Doch warum muss man für ein so schlechtes Spiel heute so viel Geld zahlen?

Ra.One ist ein Videospiel zu einem Science-Fiction-Film und erschien 2011. Man versuchte, an den Erfolg eines Films anzuknüpfen, der in Indien bis heute zu den erfolgreichsten (und teuersten) Bollywood-Filmen gehört. Das Spiel gehört unter Kennern zu den schlechtesten PS3-Spielen, die je veröffentlicht wurden. Doch zumindest hat man die Kopien des Spiels nicht in der Wüste verbuddelt, wie das fürchterliche ATARI-E.T-Spiel

Mittlerweile müsst ihr für das schlechte Spiel mehr als 300 Euro zahlen. Das liegt vor allem daran, weil ihr das Spiel in Deutschland nie offiziell kaufen konntet.

Für ein exklusives, indisches Spiel für die PS3 müsst ihr heute hunderte Euro zahlen

Um was geht es überhaupt? Ende 2011 erschien mit Ra.One ein großer Science-Fiction-Film in den Kinos. Neben dem Film gab es auch ein großes Budget fürs Marketing: Eine umfangreiche Werbekampagne, jede Menge Merchandise und auch ein Videospiel, welches zum Filmstart erscheinen sollte.

Zum Release des Films erschien dann das gleichnamige PS3-Spiel Ra.One am 26. Oktober 2011. Dort ballert ihr euch euch durch dutzende Gegner. Mehr müsst ihr zum Gameplay nicht wissen, denn das war wirklich unterirdisch.

Das Online-Magazin Indianvideogamer erklärt im Review, dass das Spiel unfassbar schlecht sei. Es gebe jede Menge Bugs, die euch vom Durchspielen abhalten und die ganze Spielwelt wirke generisch und austauschbar.

Auch auf reddit erklären einige, wie schlecht das Spiel gewesen ist. So schreibt ein User:

Mein 30-Minuten-Lauf war ein Wechselbad der Gefühle. Lachen, weinen, mich selbst und mein Leben verfluchen, Erleichterung… Alles

Falls ihr euch von der „Qualität“ des Spiels überzeugen wollt, dann schaut euch doch mal das Gameplay auf YouTube an. Wir haben hier das Video des YouTubers WindyCornerTV für euch eingebettet:

Warum ist das Spiel so teuer? Das Spiel Ra.One erschien exklusiv in Indien. Sony verkaufte das Spiel außerdem als Bundle mit der PlayStation 3. In Europa, in den USA oder in Japan konntet ihr dieses Spiel nie offiziell erwerben.

Wollt ihr das Spiel jedoch doch kaufen, um eure PS3-Sammlung zu vervollständigen oder einfach um herauszufinden, wie schlecht das Spiel wirklich ist, dann werden euch die Preise erschlagen. Denn ihr müsst etwa auf ebay mindestens 350 Euro für das Spiel zahlen.

Auf eBay könnt ihr das Spiel etwa für 360 Euro kaufen. Doch vermutlich wollt ihr das gar nicht wirklich.

