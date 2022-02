Saturn Apple Days: Die beste Maus für den Mac gibt es jetzt im Angebot

Bei den Apple Days von Saturn gibt es im Angebot das iPhone 13, die Apple Watch 7, die AirPods 3 und das iPad Air günstiger.

Apple Produkte sind sehr beliebt und selten im Angebot. Dennoch habt ihr bei Saturn nun die Möglichkeit im Rahmen der Apple Days den ein oder anderen Euro zu sparen. Solltet ihr also neue Technik wie iPhones, iPads, AirPods und HomePod Mini brauchen, ist jetzt eine gute Gelegenheit diese zu kaufen. Allen voran bekommt ihr eine besonders gute Maus für den Mac zum aktuellen Bestpreis.

So lange läuft das Angebot: Die Apple Day Deals sind bei Saturn noch bis zum 22. Februar 2022 oder solange der Vorrat reicht, gültig.

Die beste Maus für den Mac: Logitech MX Master 3

Das macht die Maus so gut: Es folgt meine persönliche Einschätzung, da ich mit der Maus täglich mehrere Stunden am Mac arbeite. Mit der Logitech MX Master 3 für Mac erhaltet ihr eine kabellose Maus, die bestens für diesen Computer geeignet ist. Sie hat eine sehr angenehme ergonomische Form, liegt damit sehr gut in der Hand, ist nicht zu schwer und bietet ein paar Mac-Specials.

Unter anderem könnt ihr durch Drücken der unteren seitlichen Maustaste am Mac das Launchpad aufrufen. Des Weiteren verfügt sie über ein seitliches Mausrad, um auf Webseiten und in Programmen seitlich scrollen zu können oder durch Tabs in Browsern zu switchen. Dabei lassen sich auch andere Mac-Befehle festlegen. Dazu lässt sich die Maus mit bis zu drei Geräten verbinden und ermöglicht damit ein nahtloses wechseln zwischen Mac und iPad.

Die Logitech MX Master 3 funktioniert zudem problemlos mit Apple-Geräten, die den M1-Chip verbaut haben.

Für mich die perfekte Maus für die Arbeit mit dem Mac.

Im Angebot der Apple Days bei Saturn erhaltet ihr die Maus für nur 69 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis.

Pro Leichtes Gewicht

Ergonomisches Design

Seitliches Scrollrad

Mac App-Profile & programmierbare Einstellungen

Gestentaste an der Seite

Flow-Funktion, um mehrere Geräte zu steuern Contra Wer mehr als 4.000 DPI möchte, für den ist sie nicht geeignet

Apple iPhone 13, iPad Air, AirPods 3 & HomePod Mini im Angebot

Bei den Saturn Apple Days könnt ihr natürlich nicht nur eine Maus für euren Mac kaufen. Im Angebot gibt es zudem den HomePod Mini in verschiedenen Farben zum aktuellen Bestpreis von 84 Euro. Darüber hinaus sind auch das iPhone 13, das iPad Air und die AirPods 3 reduziert.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.