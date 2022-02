Im Saturn Prospekt gibt es das MSI Katana GF76 11 Gaming-Notebook mit Steam-Guthaben und Zubehör im Angebot zum Bestpreis.

Ihr könnt wieder Geld ausgeben und dennoch Geld sparen. Saturn hat einen neuen Prospekt veröffentlicht, der mit zahlreichen Angeboten ausgestattet ist. Dabei finden sich einige interessante Deals rund um das Thema Gaming. Unter anderem eine SSD für die PS5, die Nintendo Switch im Bundle mit einem 4K TV und ihr könnt drei Spiele kaufen, müsst aber nur zwei bezahlen.

Wer auf der Suche nach einem neuen Gaming-Notebook für Einsteiger ist, für den haben wir ebenfalls ein interessantes Angebot gefunden.

MSI Katana GF76 11UC Gaming-Notebook für 999 Euro

Top-Angebot: Das MSI Katana GF76 11UC-698 ist erst seit Anfang Februar 2022 auf dem Markt und schon jetzt könnt ihr es im Angebot bei Saturn günstiger kaufen. Hier erhaltet ihr es für 999 Euro. Neben dem Notebook erhaltet ihr dazu noch 30 Euro Steam-Guthaben, die MSI M99 Gaming-Maus und einen MSI-Rucksack.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 17,3 Zoll mit 144 Hz

Auflösung: 1.920 x 1.080 Full-HD

CPU: Intel Core i5-11400H mit 6x 2,2 GHz

Grafikkarte: RTX 3050

RAM: 8 GB GDDR4

Speicherplatz: 512 GB SSD

Gewicht: 2,3 kg

Beim Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz und es ist eine Webcam verbaut.

Das kann der Laptop leisten: Das MSI Katana GF76 11UC ist auf Full-HD-Gaming ausgelegt. Je nach Detaileinstellungen und Spiele könnt ihr diese mit 60 FPS und mehr spielen. Dank des Displays sind bis zu 144 FPS möglich, was gerade in Shootern wie Fortnite oder in MOBAs wie League of Legends von Vorteil ist. Insgesamt erhaltet ihr ein gutes Einsteiger-Notebook, das sowohl das Spielen von aktuellen Games wie auch das Arbeiten mit Anwendungen wie Photoshop beherrscht.

So erhaltet ihr das Steam-Guthaben: Der digitale Steam-Gutscheincode wird nach der Registrierung des Laptops im MSI Registrierungscenter und der Anmeldung zur Aktion von MSI per E-Mail zugesendet.

Weitere Top-Angebote bei Saturn