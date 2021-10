Wie gut ist das Angebot der Aktion? Es sind einige Top-Titel dabei, die ihr in Kombination mit anderen deutlich günstiger erhaltet. Insgesamt könnt ihr neue Bestpreise erzielen. Pro Spiel bezahlt ihr nur rund 16,30 Euro. Damit ist fast jede Kombination ein sehr gutes Angebot und in der Regel für das jeweilige Spiel ein Bestpreis. Gerade bei den Spielen für PS5.

So funktioniert die Aktion: Legt einfach drei Spiele aus der Aktionsseite in den Warenkorb. Dort wird anschließend der Preis durch einen passenden Rabatt automatisch auf 49 Euro gesetzt. Ihr könnt Spiele aller Plattformen kombinieren und somit Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox und PC im Angebot günstiger kaufen.

