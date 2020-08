Im Rahmen seiner „Weekend Deals“ hat Saturn.de bis Montag um 9 Uhr wieder diverse Artikel reduziert, darunter einen aktuellen QLED-TV und eine externe Festplatte.

Samsung GQ55Q60T QLED-TV

Das bietet das Modell: Der Samsung GQ55Q60T kam erst im März dieses Jahres auf den Markt und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (140 Zentimeter) bei einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten.

Dank Samsungs Quantenpunkttechnologie (QLED) bei der LED-Hintergrundbeleuchtung (Edge-lit, Dimming) sollen gegenüber herkömmlichen LCDs besonders satte Farben und Kontraste erreicht werden, die schon fast an OLEDs heranreichen.

Mit an Bord ist auch der für Spieler interessante „Auto Low Latency Mode“ (ALLM) im Game-Modus zur Input-Lag-Optimierung, der als Bestandteil des aktuellen HDMI 2.1-Standards daherkommt, während das komplette Feature-Set nicht unterstützt wird.

Samsung GQ55Q60T QLED-TV

Das sind die übrigen Spezifikationen:

HDR HDR10, HDR10+, HLG Bildwiederholfrequenz 3.100Hz interpoliert Tuner 1x DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC (H.265) Video-Anschlüsse 3x HDMI, Composite Video Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (1x optisch) Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4 Wireless WLAN, Bluetooth Betriebssystem Tizen Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby Streaming Clients Apple AirPlay 2, DLNA-Client Audio-Decoder Dolby Digital Plus Audio-Gesamtleistung 20 W (2 x 10W) Energieeffizienzklasse A Leistungsaufnahme 85 W typisch, 0,5 W Standby VESA 200×200 Standfuß seitlich Besonderheiten HbbTV, HD+ Komfort-Funktion, USB-Recorder, Sprachsteuerung, Galeriemodus, Unicable Abmessungen mit Standfuß 123 x 78,4 x 24,3 cm Abmessungen ohne Standfuß 123 x 70,6 x 5,7cm Gewicht mit Standfuß 16,40kg Gewicht ohne Standfuß 16,20kg Herstellergarantie zwei Jahre

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird auf Saturn.de in über 70 Rezensionen mit 4,6 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Bildqualität und Ausstattung, während vereinzelt eine etwas träge Performance bei der Bedienung und der Ton der integrierten Lautsprecher moniert werden.

Im Test: Die Stiftung Warentest hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und insgesamt die Testnote 1,9 („Gut“) vergeben, wobei die Eigenschaften Bild, Ton, Handhabung und Vielseitigkeit mit „gut“ sowie die Umwelteigenschaften mit „sehr gut“ bewertet wurden.

Ersparnis: Saturn.de bietet den Samsung GQ55Q60T derzeit versandkostenfrei für 691,13 Euro statt zur UVP von 1.071,29 Euro an, wobei auch Amzon mit dem Angebotspreis gleichgezogen hat..

Günstiger war der Fernseher laut Preisvergleich bei Geizhals.de noch nicht zu haben und ist sonst derzeit bei namhaften Händlern erst ab 799 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Seagate Expansion+ Desktop (4 TB)

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit 4 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits am Limit sind.

Ab Werk ist das Laufwerk Windows-kompatibel, lässt sich jedoch natürlich auch umformatieren. Der Hersteller gewährt unterdessen zwei Jahre Garantie auf das Modell.

Seagate Expansion+ Desktop (4 TB)

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion+ Desktop überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion+ Desktop 4 TB aktuell versandkostenfrei zum Preis von 75,06 Euro statt zur UVP von 87,72 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten lieferbar ab 87,72 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

