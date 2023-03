65 Zoll Samsung 4K Neo QLED TV mit HDMI 2.1 zum Hammerpreis: Perfekt für eure PS5!

Wer Gaming und Filme liebt, kommt um dieses Angebot nicht herum. Der Samsung QN85B mit 65 Zoll 4K Neo QLED Display ist jetzt im Angebot bei MediaMarkt.

Ihr seid Gamer aus Leidenschaft und wollt eure Spiele in bester Grafik und ohne Ruckeln erleben? Dann haben wir einen tollen Deal für euch: Bei MediaMarkt gibt es jetzt den Samsung QN85B mit 65 Zoll 4K Neo QLED Display zum Hammerpreis. Dieser Fernseher ist ein Gaming-Monster, denn er bringt eure Spiele in 4K-Auflösung und hoher Bildrate auf den riesigen Bildschirm. Aber auch Filme und Serien machen auf dem Samsung QN85B richtig Spaß, denn er zeigt euch jedes Detail in hellen und dunklen Szenen und lässt euch den Sound spüren. Das ist Heimkino vom Feinsten! Derzeit gibt es diesen Samsung TV im Angebot bei MediaMarkt und Saturn für nur 1249 Euro. Damit spart ihr im Vergleich zur UVP von 2299€ ganze 45 Prozent.

Der perfekte Partner für eure PS5

Der Samsung QN85B zeigt euch Spiele mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in 4K-Auflösung. Das sorgt für flüssige Bewegungen und schärfere Details. Außerdem hat er Quantum HDR 1500, das die Helligkeit und den Kontrast dynamisch anpasst. Damit seht ihr mehr Details in hellen und dunklen Bereichen und mehr Farben in euren Spielen.

Der Samsung QN85B unterstützt auch VRR und ALLM, zwei Features, die euer Spielerlebnis noch reibungsloser machen. VRR passt die Bildwiederholrate des Fernsehers an die des Spiels an, um Ruckler und Tearing zu vermeiden. ALLM schaltet den Fernseher automatisch in den Gaming-Modus, wenn ihr ein Spiel startet, um die Eingabeverzögerung zu reduzieren und die Reaktionszeit zu verbessern.

Aber der Samsung QN85B ist nicht nur für Spiele geeignet. Er ist auch ein toller Fernseher für Filme und Serien. Er hat einen Neo Quantum Prozessor 4K, der das Bild mit Hilfe von künstlicher Intelligenz optimiert. Er zeigt euch jedes Detail in jeder Szene mit hoher Schärfe und Klarheit.

Und was ist mit dem Sound? Der Samsung QN85B hat Dolby Atmos, das euch ein multidimensionales Sounderlebnis bietet. Er hat Top-Channel-Lautsprecher, die den Sound nach oben reflektieren und so eine räumliche Atmosphäre schaffen. Ihr hört den Sound nicht nur von vorne oder von hinten, sondern auch von oben oder von unten.

Mit dem Samsung QN85B habt ihr also einen Fernseher, der euch alles bietet, was ihr für eure PS5 braucht: eine beeindruckende Bildqualität, eine hohe Performance und einen tollen Sound. Wenn ihr einen neuen Fernseher für eure PS5 sucht, dann ist der Samsung QN85B genau das Richtige für euch!

Weitere Angebote und Deals

Wenn ihr noch mehr Schnäppchen rund um Gaming und Technik sucht, dann schaut euch die Deals-Übersicht an. Dort findet ihr immer die besten Angebote für PS5-Spiele, Zubehör, Fernseher und vieles mehr.