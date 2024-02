Samsung Galaxy Deals: Spart jetzt bis zu 30% auf das Z Flip 5 oder S23 Ultra bei Amazon

Bei Amazon ist jetzt für jeden etwas dabei: Vom sparsamen Mittelklasse-Handy bis zum High-End-Flaggschiff aus der Samsung Galaxy-Reihe zum Angebotspreis.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Smartphone, das eure Ansprüche erfüllt und euer Budget nicht sprengt? Dann solltet ihr euch die Samsung Galaxy Deal Days bei Amazon nicht entgehen lassen. Dort findet tolle Angebote für verschiedene Modelle der Samsung Galaxy-Reihe, die euch bis zu 30% Rabatt einbringen können. Ob ihr ein faltbares Handy, ein leistungsstarkes Flaggschiff oder ein solides Mittelklasse-Gerät wollt, hier ist für jeden etwas dabei. Wir stellen euch die Highlights aus dem Angebot vor, die ihr euch genauer anschauen solltet.

Günstig und funktional: Das Samsung Galaxy A25.

Für die Sparfüchse unter euch empfehlen wir das Samsung Galaxy A25, das ihr für nur 249€ statt 299€ ergattern könnt. Das A25 bietet euch ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display, eine Quad-Kamera mit 48 Megapixeln, einen 5000 mAh Akku und einen Fingerabdrucksensor im Display. Damit habt ihr ein solides Smartphone, das euch im Alltag nicht im Stich lässt.

Für diejenigen, die etwas mehr Leistung, aber nicht zu viel ausgeben wollen, ist das Samsung Galaxy S23 FE eine gute Wahl. Das FE steht für Fan Edition und bedeutet, dass ihr viele Features des Flaggschiffs S23 zu einem günstigeren Preis bekommt. Das S23 FE kostet aktuell nur 679€ statt 759€ und bietet euch ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Dazu kommen eine Triple-Kamera mit 64 MP Hauptlinse und optischem Zoom, ein 4500 mAh Akku mit kabelloser Ladefunktion und einen Snapdragon 888 Prozessor. Das S23 FE ist ein echter Allrounder, der euch in jeder Situation überzeugen wird.

Das Samsung Galaxy S23 FE bietet viel ohne viel zu kosten.

Für diejenigen, die das Beste vom Besten wollen und bereit sind, dafür etwas mehr zu zahlen, ist das Samsung Galaxy Z Flip 5 oder das S23 Ultra die perfekte Wahl. Das Z Flip 5 ist ein faltbares Smartphone, das euch ein ganz neues Erlebnis bietet. Es hat ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, das sich in der Mitte falten lässt. So könnt ihr es kompakt verstauen oder aufstellen, um Videos zu schauen oder Selfies zu machen. Verbaut ist außerdem eine Dual-Kamera mit 12 MP Hauptlinse und einem Weitwinkelobjektiv sowie eine 10 MP Frontkamera. Der 3300 mAh Akku mit kabelloser Ladefunktion und der Snapdragon 888 Prozessor runden das Smartphone ab. Es unterstützt ebenfalls 5G und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das Z Flip 5 kostet aktuell nur 849€ statt 1199€ und ist damit ein echtes Schnäppchen.

Mit dem Samsung Galaxy Z Flip 5 habt ihr immer ausreichend Platz, in jeder Tasche.

Das S23 Ultra ist das Flaggschiff der Samsung Galaxy-Reihe und bietet euch alles, was ihr von einem High-End-Smartphone erwarten könnt. Es hat ein riesiges 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit QHD+ Auflösung und variabler Bildwiederholrate bis zu 120 Hz. Die Quad-Kamera überzeugt mit einer beeindruckenden 108 MP Hauptlinse, einem Periskop-Zoomobjektiv mit bis zu 100-fachem Zoom, einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem Tiefensensor. Auf der Vorderseite findet ihr eine 40 MP Frontkamera mit Autofokus. Der riesige 5000 mAh Akku mit kabelloser Ladefunktion und Reverse Charging ist langanhaltend wie flexibel. Das Herzstück besteht aus einem Exynos 2100 Prozessor und 16 GB RAM. Es unterstützt ebenfalls 5G und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das S23 Ultra kostet aktuell nur 1099€ statt 1249€ und ist damit das ultimative Smartphone für diejenigen, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Das Galaxy S23 Ultra vereint das Beste, was Samsung-Smartphones zu bieten haben.

