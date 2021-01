Twitch-Streamer freut sich über Geschenk in Rust, aber es ist eine Todesfalle

Während die Rust-Server in den USA offenbar gut funktionieren, läuft es beim parallelen, deutschen Projekt nicht so gut. Dort startete die Idee des gemeinsamen Influencer-Servers mit einer Sexismus-Debatte, die immer größere Ausmaße annahm. Betroffene wurden zwischenzeitlich sogar bedroht und beleidigt. Mittlerweile ist das deutsche Rust-Projekt erst einmal offline .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So kommt die Aktion an: Auf Twitter bekam der Clip von Fallensteller und LoL-Streamer Albert „BoxBox“ Zheng bereits über 94.000 Likes und wurde 1,2 Millionen Mal angesehen. Selbst der offizielle Twitter-Kanal von Twitch antwortete mit einem Meme:

Was macht xQc überhaupt auf dem Server? Am 12. Januar erklärte xQc, dass er den PvP-Server „The Badlands“ verlassen und stattdessen auf den RP-Server „The Divide“ wechseln würde. Das sei besser für alle, meinte er.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei + 2 =

Insert

You are going to send email to