WQHD-Grafikkarte zum Vorteilspreis: Das ist die aktuell günstigste RTX 4070 auf dem Markt

Die RTX 4070 ist eine der beliebtesten Grafikkarten für alle, die ihre Lieblingsspiele mit maximalen Grafikeinstellungen, aktiviertem Raytracing und in WQHD zocken wollen. Das aktuell günstigste Modell der GPU findet ihr im Angebot von Mindfactory.

Das bietet die günstigste RTX 4070 auf dem Markt

Wie gut ist das Angebot?

Bei Mindfactory kostet die ZOTAC Geforce RTX 4070 Twin Edge aktuell nur noch 538,99€. Damit unterbietet die GPU alle anderen Modelle der 4070 um mindestens 9€. Das zweitgünstigste Custom-Modell ist von ASUS und aktuell bei Galaxus im Angebot. Die meisten Versionen sind aber nochmal eine ganze Ecke teurer.

Das bietet das Modell von Zotac

RTX 4070 Twin Edge von ZOTAC ist eine kompakte und leistungsstarke Grafikkarte. Durch die reduzierte 2.2-Steckplatzgröße ist sie eine ausgezeichnete Wahl auch für alle, die gerne auf ein kleineres Gehäuse setzen möchten. RGB-Beleuchtung ist ebenfalls an Bord, sodass ihr die GPU auch farblich an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Die neue IceStorm 2.0 Kühlung sorgt zudem für eine starke Temperaturregelung auch unter Volllast.

Das Design ist eher schlicht und kompakt.

So schlägt sich die RTX 4070 im GPU-Vergleich

Die RTX 4070 ist quasi der Einstieg in den High-End-Bereich bei den Grafikkarten. Die Leistung ist vergleichbar mit der Performance der GeForce RTX 3080 Ti oder auch der Radeon RX 6950 XT. In Full-HD und WQHD könnt ihr also alle Regler voll aufdrehen und erreicht trotzdem konstant hohe Framerates. In 4K müsst ihr unter Umständen auf ein paar Details oder FPS verzichten, die Leistung ist aber trotzdem beeindruckend gut.

