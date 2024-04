Leistungsstark, schick und gerade zum Tiefstpreis erhältlich: Jetzt RTX 4070 Super im Custom-Modell von MSI im Angebot sichern

Bei Mindfactory ist ein richtig schickes Custom-Modell der RTX 4070 Super mit LED-Beleuchtung von MSI jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Anfang Januar hat NVIDIA die neuen Super-Modelle auf den Markt gebracht. Die reihen sich leistungstechnisch jeweils knapp über den “Standard”-Modellen ein. Die RTX 4070 Super ist eine gute Wahl, wenn ihr eine Grafikkarte für WQHD und 4K sucht und bei Mindfactory ist jetzt ein Modell von MSI im Angebot.

So gut ist der Preis: Bei Mindfactory zahlt ihr für die Grafikkarte aktuell 689€ plus Versandkosten. Dabei handelt es sich nicht nur um den besten aktuellen Preis, sondern auch um das beste Angebot für das Modell überhaupt. Zum ersten Mal ist die GPU für unter 700€ zu haben. (Quelle Preisvergleich: geizhals.de)

Das ist die RTX 4070 Super von MSI

Schmale Bauweise: Bei dem reduzierten Modell handelt es sich um die MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X Slim White. Das Modell ist insgesamt schmaler gebaut als viele Alternativen und dadurch besonders gut für kleinere Gehäuse geeignet.

Schlagt jetzt zu und schnappt euch die Grafikkarte zum Tiefstpreis!

Starke Kühlung: Bei den drei großen Lüftern kommt jeweils der neue TORX Fan 5.0 zum Einsatz. Der ist bestens dafür geeignet, eure GPU auch unter Vollast kühl zu halten. Das neue Lüfterdesign sortg zudem dafür, dass auch bei niedrigen Drehzahlen ein hoher Luftstrom gewährleistet wird.

Fantastische Performance: Bei der Gaming-Leistung machen nur wenige Grafikkarten der RTX 4070 Super etwas vor. Sie liegt in etwa auf einer Stufe mit der RTX 3090 TI oder der Radeon RX 7900 XT. Ihr könnt euch also auf maximale Grafikeinstellungen, Raytracing und hohe FPS sowohl in FHD als auch in WQHD und sogar 4K einstellen.

Mehr zu den verschiedenen Leistungsklassen und wo sich eure aktuelle GPU einordnet, erfahrt ihr in der Übersicht der GameStar oder in unserem Artikel zum Thema:

Ein echter Hingucker: Zu guter Letzt kann das Design der Grafikkarte auch optisch auf ganzer Linie überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern setzt MSI auf die Farbe Weiß und verbaut zudem eine schicke, anpassbare LED-Beleuchtung. So könnt ihr euren PC ganz nach euren Wünschen individualisieren.

Wenn ihr euch für Angebote und Neuerscheinungen aus den Bereichen PC-Hardware, Gaming und Multimedia interessiert, solltet ihr unserer Übersicht einen Besuch abstatten. Hier stellen wir nämlich jeden Tag spannende Aktionen und aktuelle Schnäppchen für euch vor. Schaut doch mal vorbei!