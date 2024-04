1.000 Euro sparen: Gaming-Laptop mit RTX 3070 Ti jetzt endlich günstig holen

Im Abverkauf bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch einen Gaming-Laptop mit RTX 3070 Ti günstig schnappen, der bisher viel teurer war.

So gut ist der Preis: Zwar hat Nvidia mittlerweile die RTX 40-Reihe am Start, aber dadurch ist die Vorgängergeneration in Gaming-Laptops jetzt teilweise endlich richtig preisgünstig zu bekommen.

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es mit dem HP Omen 16 aktuell einen auch heute noch starken Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 Ti günstig wie nie: Nur 999 Euro statt 2.099,01 Euro UVP werden fällig. Zuletzt wurden noch 1.499 Euro aufgerufen.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht ansatzweise so günstig und zudem auch keinen anderen Laptop mit RTX 3070 Ti derart günstig. Die Preise starten sonst erst ab rund 1.200 Euro.

Da es sich um einen Outlet-Artikel handelt, dürfte das Angebot recht bald vergriffen sein. Alternative Geräte mit der ähnlich schnellen RTX 4060 und mindestens Hexacore-CPU sowie vorinstalliertem Windows gibt es ebenfalls ab 999 Euro, beispielsweise in Form des Acer Nitro 5 bei Notebooksbilliger oder des HP Victus 15 bei Coolblue.

Das bietet HPs Omen Gaming-Laptop mit RTX 3070 Ti

Das HP Omen 16 verfügt in der Ausstattungsvariante n0375ng neben der für aktuelle Spiele in Full HD-Auflösung und hohen Grafikeinstellungen meist ausreichend schnellen GeForce RTX 3070 Ti über einen ebenfalls leistungsstarken Hauptprozessor in Form des AMD Ryzen 7 6800H mit 8 CPU-Kernen und 16 Threads.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem 16,1 Zoll Bildschirmdiagonale mit einem matten IPS-Panel, das 1.920 x 1.080 Pixel mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung bietet.

Außerdem gibt es erweiterbare 16 GByte DDR5-Arbeitsspeicher, eine schnelle PCIe-4.0-SSD mit 512 GB inklusive vorinstalliertem Windows 11 Home sowie eine beleuchtete Tastatur.

HP Omen 16 mit RTX 3070 Ti zum Tiefstpreis bei MediaMarkt

