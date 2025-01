5 Spiele für alle, die D&D spielen wollen, aber niemanden haben, der mitspielt

Habt ihr Lust auf ein Pen and Paper, aber keiner eurer Freunde zeigt Interesse an Dingen wie Dungeons & Dragons? Kein Problem: Viele Regelwerke könnt ihr solo spielen oder es gibt besondere Solo-Abenteuer. MeinMMO stellt euch einige davon vor.

Was sind das für Spiele? Pen and Paper, oder auch Tabletop-RPGs, sind Rollenspiele, die ihr ohne Computer am Tisch spielt. Als Spielmaterial dienen meist ein Blatt Papier als Charakterbogen und Würfel, um die Kämpfe zu simulieren – das, was am PC im Hintergrund abläuft.

Dungeons & Dragons ist das größte dieser Rollenspiele weltweit und so beliebt, dass einige Spielleiter ihre Runden schon seit 40 Jahren leiten. Die Spiele in dieser Liste sollen das Gefühl von D&D, also am Tisch sitzen und ein Abenteuer erleben, möglichst gut für Solo-Spieler umsetzen.

Wie spielt man Pen and Paper eigentlich solo? Das kommt stark auf das Spiel und das Regelwerk an. Grundsätzlich spielt sich ein Solo-Abenteuer so, wie ein geleitetes ebenfalls, nur dass Zufall und vorgefertigte Ereignisse euer Abenteuer bestimmen.

Je nach Spiel kann eine App oder ein „Choose your own Adventure“-Buch dabei helfen. Einige Regelwerke erlauben es euch, selbst Spielleiter zu sein. Andere machen euch zum Spieler. Stephanie Schlottag von der GameStar hat bereits ausführlich erklärt, wie man Pen and Paper solo spielt.

Zuletzt hat Baldur’s Gate 3 auf Dungeons & Dragons aufmerksam gemacht. Das war so erfolgreich, dass es sogar das 50 Jahre alte Rollenspiel geändert hat:

Das Schwarze Auge

Die deutsche Konkurrenz zu Dungeons & Dragons ist das High-Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge, oder kurz: DSA. Im Vergleich zu D&D hat DSA deutlich mehr Regeln, ist komplexer und bietet damit mehr Tiefe – ist aber auch etwas schwieriger für den Einstieg.

Während das Haupt-Regelwerk wie die meisten Pen and Papers auf Gruppen ausgelegt ist, bietet DSA etliche Solo-Abenteuer, die ihr alleine spielen könnt. Häufig bekommt ihr dabei einen bereits vorgefertigten Helden. Einige der Solo-Abenteuer sind etwa:

Der Vampir von Havena

Der rote Schlächter

Die Verschwöung der Magier

Ihr findet eine Liste von Solo-Abenteuern für die verschiedenen DSA-Versionen im Wiki Aventurica

Zum Spielen benötigt ihr das Grundregelwerk von DSA und idealerweise den Aventurischen Almanach. Ihr findet die Produkte etwa im offiziellen Shop vom Ulisses-Verlag.

Dazu sind physische Würfel gut für den Flair, hier könnt ihr aber auch eine Website nutzen, wenn ihr Geld sparen wollt. Alternativ fragt ihr jemanden wie MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß, die selbst Würfel für Freunde macht.

Cthulhu

Die düstere Welt von H.P. Lovecraft dürfte vielen ein Begriff sein. Cthulhu spielt in einer parallelen Realität in den 1920ern, in der die Alten Götter wieder erwachen und die Welt mit unaussprechlichen Schrecken überfluten.

In den Solo-Abenteuern spielt ihr einen Ermittler, der einen Fall lösen soll. Ihr entscheidet dabei, was passiert und bestimmt so sogar das Schicksal einer ganzen Stadt – allerdings unter vorgegebenen Möglichkeiten.

Wie bei DSA auch, braucht ihr bei Cthulhu das Grundregelwerk, dazu Stift, Papier und Würfel. Ihr findet eine Auswahl von Abenteuern im Pegasus-Shop.

Ironsworn

Eines der bekanntesten Rollenspiele, die nicht D&D und Co sind, ist Ironsworn. Das Regelwerk bietet verschiedene Modi: Geleitet, also mit Spielleiter und Spielen, Koop ohne SL und Solo.

Anders als in vielen der größeren Rollenspielen, läuft die Charakter-Erstellung hier schnell ab und das Spiel selbst setzt mehr auf einzelne Quests, statt auf sehr lange Kampagnen. Storys gibt es natürlich dennoch. Ironsworn bietet verschiedene Settings:

Das ursprüngliche Ironsworn, das in den Eisenlanden spielt, einem Fantasy-Setting mit Rittern und Schwertern.

Starforged, die Sci-Fi-Version von Ironsworn, in der ihr das Weltall erkundet.

Sundered Isles, eine Erweiterung für Starforged, die mehr auf ein Piraten-Setting mit Mantel-und-Degen-Fantasie eintaucht.

Ihr findet Ironsworn im Pegasus-Shop als gebundene Version oder etwa bei DriveThruRPG als kostenlose PDF. Ihr braucht zum Spielen neben den Grund-Materialien lediglich zwei sechsseitige Würfel.

Ronin

Wenn ihr mehr auf ostasiatische Fantasy als auf europäisches Mittelalter steht, könnte euch Ronin interessieren. In dem Rollenspiel verkörpert ihr einen Ronin, einen wandernden und herrenlosen Samurai in einem japanischen Setting.

Das System kommt mit wenig bis keiner Fantasy aus und setzt den Fokus vor allem auf spannende Geschichten und epische Kämpfe gegen harte Gegner. Anders als andere Rollenspiele ist Ronin allerdings speziell auf Einzelspieler ausgelegt.

Statt anderer Spieler könnt ihr Verbündete anheuern, die euch im Kampf unterstützen – aber auch draufgehen können. Mit 2 sechsseitigen Würfeln und einem Yin-Yang-System werden Proben entschieden.

Im Vergleich zu anderen Werken ist Ronin recht kurz und baut seinen Wiederspielwert auf verschiedenen Spielweisen und Eigenschaften auf, die ihr eurem Ronin verleihen könnt. Ihr findet das Regelwerk als PDF auf DriveThruRPG.

Solo-Abenteuer von D&D

Ja, auch Dungeons & Dragons hat eigene Solo-Abenteuer und streng genommen lassen sich sogar viele Abenteuer, die schon vorgefertigt sind, einfach alleine spielen. In den Subreddits Solo Roleplaying und solorpgplay etwa geht es genau darum, Rollenspiele und D&D alleine spielen zu können.

Der Online-Shop von Pegasus bietet einige Solo-Abenteuer für das Regelwerk zum Kauf. Allerdings handelt es sich hier teilweise nur um „Taster“, also um kleine Ausschnitte, um Lust auf die entsprechenden Abenteuer zu machen.

Schaut ihr online, findet ihr allerdings auch haufenweise „Homebrew“ und inoffizielle Szenarien von angehenden oder Hobby-Autoren, die ihre Werke kostenlos zur Verfügung stellen.

Der große Vorteil an den Abenteuern ist: Ihr braucht das Grundregelwerk nicht zwingend. Wizards of the Coast selbst hat bereits Basis-Regeln in einer PDF veröffentlicht und auf D&D Beyond findet ihr alles, was ihr wissen müsst, direkt online. Einen eigenen Charakter könnt ihr dort ebenfalls einfach online planen.

Das Titelbild stammt übrigens aus dem Rollenspiel Dark Alliance, dessen Server im Februar 2025 abgeschaltet werden. Es zeigt Bruenor Battlehammer, den Zwerg, dessen Erstellung im Grundregelwerk von D&D beispielhaft gezeigt wird.

Bonus: Glomhaven, Villen des Wahnsinns und Co.

Streng genommen handelt es sich hier nicht um Tabletop-Rollenspiele, sondern um Brettspiele. Aber auch in diesem Bereich gibt es etliche Spiele, die sich recht ähnlich anfühlen wie eine Runde D&D.

Kooperative Brettspiele sind quasi analoge Koop-Games, die ihr alleine oder mit einer Gruppe gegen das Spiel spielt. Die kosten allerdings häufig ziemlich viel Geld und ihr braucht Platz dafür, weil die Maps durchaus groß werden können. Eine kleine Auswahl besonders erwähnenswerter Spiele im Bereich:

Dungeons & Dragons: Castle Ravenloft (nur auf Englisch verfügbar)

Villen des Wahnsinns

Sword and Sorcery

Frosthaven und Gloomhaven – davon gibt es sogar mittlerweile eine deutlich günstigere „Mini-Version“ für Solo-Spieler unter dem Namen „Knöpfe & Krabbler“

Descent

Bloodborne

Tainted Grail

