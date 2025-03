Er arbeitete so lange an einem geheimen Projekt der Macher von GTA 6, dass seine Freunde dachten, er sei arbeitslos und belüge sie

Der Schauspieler und Synchronsprecher Roger Clark (46) landete 2013 einen Wahnsinns-Job in der Gaming-Industrie bei Rockstar, den Machern von Spielen wie GTA 5 und GTA 6. Doch er durfte 5 Jahre lang niemandem davon erzählen. In den Augen seiner Freunde war das „geheime Superprojekt“ einfach eine Ausrede. Clark wollte nicht gestehen, dass er arbeitslos ist.

Was war das für ein geheimes Projekt? Roger Clark wurde für die Hauptrolle in Red Dead Redemption 2 engagiert. Er sprach Arthur Morgan.

Doch über das Projekt musste er 5 Jahre lang Stillschweigen bewahren, durfte keinem was erzählen.

Red Dead Redemption 2 wurde ein Megaseller für Rockstar und gilt für viele als eines der besten Videospiele der 2010er Jahre. Doch für die Freunde von Roger Clark klang das die ganze Geschichte von dem supercoolen, aber geheimen Videospiel, an dem ihr Freund angeblich für 5 Jahre arbeitete, total unglaubwürdig.

Meine Freunde sagten: Es ist okay, wenn du keine Arbeit findest

Das sagt Clark zu dem Projekt: In einem YouTube-Video sagt der Schauspieler:

Ich arbeitete 5 Jahre an Red Dead 2. Als ich den Job bekam, sagte ich meinen Leuten ‚Ich hab einen Job bei einem richtig coolen Videospiel. Aber ich kann euch nichts darüber sagen‘. Und die sagten so: Oh, das ist cool. Dann ging ein Jahr vorbei, und es ging ein zweites Jahr vorbei und sie fragten: ‚Arbeitest du noch an diesem Videospiel, über das du nicht reden darfst?’ Und ich sagte: Ja. Und sie sagten: ‚Weißt du Roger. Es ist okay, wenn du keine Arbeit findest. Du musst dir da keine Lügen ausdenken.’ Und ich so: Nein! Das ist mein Ernst. Ich arbeite an einem Videospiel.

Doch seine Freunde glaubten das nicht. Das erzähle er ja schon seit 4 Jahren.

Für Leute in seinem Umfeld schien es doch sehr unglaubwürdig zu sein, dass ein Computerspiel so lange in Entwicklung ist und so viel Zeit von einem Schauspieler erfordert.

Noch heute wird er auf seine Arbeit angesprochen

Wie ging das aus? Red Dead Redemption 2 wurde ein Mega-Opus. Es soll 500.000 Zeilen Dialog umfassen. Allein für Arthur Morgan gibt es zig Zitate, die Fans kennen und lieben.

In einem YouTube-Video sagt Clark, dass er auch heute, 6 Jahre nach dem Release des Spiels, noch immer auf Red Dead Redemption 2 angesprochen wird. In einer Welt, in der täglich so viel Neues erscheint, entdecken immer noch Leute das Spiel und seine Arbeit darin, was ihn mit Stolz erfüllt.

Für Roger Clark hat sich die viele Arbeit und Geheimnistuerei ausgezahlt: Er hat für seine Rolle viel Lob und Anerkennung bekommen. Gut möglich, dass wir ihn bei GTA 6 wieder hören – aber das wäre natürlich streng geheim: Der Chef von GTA 6 will, dass ihr genug Zeit zum Zocken habt – Grenzt den Release-Zeitraum ein