Wer sich für GTA 6 eine neue Konsole kaufen muss, bekommt von Rockstar jetzt ein Geschenk

Die Entwickler von GTA 6 wollen euch auf die neue Konsolengeneration locken und schenken euch dafür sogar etwas.

Was ist das für ein Geschenk? Jahrelang haben die Macher von GTA gut daran verdient, ihre Spiele gleich mehrfach an dieselben Spieler zu verkaufen. So brauchte man GTA 5 eben auf der PS3, der PS4 und auch der PS5 und das Gleiche für die Xbox.

Jetzt haben die Entwickler angekündigt, allen, die auf der PS4 oder Xbox One X|S GTA 5 spielen, auch eine Version des gleichen Spiels für die neueste Konsolengeneration zu schenken. Sie bekommen also GTA 5 auch für die aktuelle Konsolengeneration geschenkt. Doch dahinter steckt ein Plan.

Hier könnt ihr den zweiten Trailer von GTA 6 sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

GTA 6 braucht neue Konsolen

Was ist das für ein Plan? GTA 6 ist in den Köpfen vieler Gamer wohl das Spiel des Jahrzehnts. Kein anderer Titel hat wohl so viel Vorfreude generiert wie der neue Teil der Reihe. Gleichzeitig wird das Spiel nur für die neueste Konsolengeneration entwickelt und erscheint entsprechend nicht auf PS4 und Xbox One X|S.

Auch Spieler auf dem PC müssen noch warten. Für viele Gamer bedeutet das, eine neue Konsole muss her, um den Titel mit allen anderen genießen zu können. Das weiß auch Rockstar, weshalb sie mit dem Geschenk wohl nicht nur einfach etwas Gutes tun, sondern auch ihrer Zielgruppe den Wechsel auf die neue Konsole erleichtern und gleichzeitig mehr potenzielle Kunden für den neuen Teil gewinnen.

Was sagen die Fans dazu? Die Fans zeigen sich einerseits verwundert über den Schritt Rockstars, die in der Vergangenheit längst nicht so großzügig mit ihren Titeln umgingen. Gleichzeitig wachsen auch die Ängste, dass dies ein Schritt zum Ende der Unterstützung von GTA 6 auf den inzwischen fast 13 Jahre alten Konsolen wird.

So schreiben die Fans auf Reddit:

sh1boleth: „Wer ist das und was habt ihr mit meinem dreifach abkassierenden Rockstar Games gemacht?“

oilfloatsinwater: „Man merkt, dass eine Rezession herrscht, wenn man sich kein weiteres Exemplar von GTA V kaufen kann.“

johnny-papercut: „Das fühlt sich wie der erste Schritt an, um den Support für die PS4/X1-Versionen von GTA Online einzustellen, was in Ordnung ist. Ich besitze die Xbox One-Version und habe nie ein Upgrade durchgeführt, also kommt mir das ohnehin sehr gelegen.“

Aforumguy26: „Nein, ich glaube nicht, dass sie GTA 5 Online insgesamt noch viel länger unterstützen werden, da GTA 6 kurz vor dem Release steht. Dies ist ein Anreiz für die Spieler der letzten Konsolengeneration, aufzurüsten und bereit für GTA 6 zu sein.“

Old_Snack: „Tja. Ich habe mir die Series X-Version nie geholt, also ist das cool zu sehen. Für Rockstar ist es allerdings irgendwie seltsam…“

Glaubt ihr, das Geschenk könnte bereits der erste Schritt der kommenden großen Marketing-Kampagne sein oder ist Rockstar Games einfach nur großzügig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Weil GTA 6 im November erscheint, wird der September zum perfekten Gaming-Monat: Der September könnte einer der besten Monate im Gaming werden und schuld ist GTA 6, obwohl das erst 2 Monate später kommt