36 Grad und es wird noch heißer, doch die MeinMMO-Redaktion eilt mit 19 Tipps zur Rettung

Wir haben gerade erst den Sommeranfang hinter uns gebracht und schon leidet ganz Europa unter mehr als 30 Grad Celcius. Auch die MeinMMO-Redaktion leidet tagtäglich mit. Aber diese 19 Tipps halten uns auch bei schlimmster Hitze kühl!

Wer in Europa lebt hat die Tage was Wärme angeht wenig zu lachen: Laut Tagesschau.de werden wir heute allein bei bis zu 36 Grad leiden. Ganz egal ob im Home Office oder im Büro, irgendwie muss Abkühlung her.

Natürlich geht es auch der MeinMMO-Redaktion nicht anders. Allerdings hat jeder Autor so seine eigenen Geheimtipps, wie man die Hitzewelle überstehen kann. Damit ihr ebenfalls von unserer Schwarmintelligenz profitiert, haben wir hier unsere besten Tipps für euch zusammengetragen!

Wenn ihr übrigens selbst Tipps zum abkühlen habt, die ihr hier nicht findet, schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare. Wir lernen gerne dazu.

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Schnelle Hacks, die ihr Zuhause habt

Mit diesen Tipps kühlt ihr euch schnell und kostengünstig ab.

Schnelle Hacks Nasse Bettlacken vor die Fenster hängen Wer im Home Office sitzt kann es machen wie unsere Redaktionsleiterin Lydia: Sie will nicht den ganzen Tag mit geschlossenem Fenster da sitzen, was immerhin eine bewährte Methode ist, die Hitze draußen zu halten. Damit die frische Luft aber nicht die Hitze von Arakis nach drinnen trägt, hängt sie nasse Bettlaken vor ihre Fenster. Das kühlt den Wind merklich ab. Wärmflasche mit Eiswasser befüllen MeinMMO-Chefredakteurin Leya hingegen bleibt ganz analog. Sie befüllt ihre Wärmflasche mit kaltem Wasser und Eiswürfeln – eine Kaltflasche also. Diese kommt dann eingewickelt in ein Tuch auf die Oberschenkel. Tücher oder Lappen nass machen Wer keine Wärmflasche hat, kann auch schlicht Tücher oder Lappen nass machen und rauf damit auf ebenfalls Oberschenkel oder sogar den Nacken. Hier kann auch unsere Social-Video-Producerin Anna Erfolge vermelden. Kaltes Fußbad Zwei Kolleginnen haben sehr gute Erfahrungen mit kalten Fußbädern gemacht: Füllt eine mittlere bis große Schale mit Wasser (lasst noch Platz nach oben, damit eure Füße noch reinpassen) und kühlt eure Treter damit während der Arbeit. Kühlgel auf die Füße Es gibt Kühlgels, die die Körperstellen, auf denen sie aufgetragen sind, abkühlen. Vor allem auf den Füßen ist das laut einer Kollegin effektiv. Getränke wärmer konsumieren Achte auch darauf, dass ihr eure Getränke wärmer konsumiert: Bei Kühlschrank-kaltem Wasser fängt euer Körper an zu arbeiten und generiert selbst Hitze. Mehr dazu lest ihr hier: Mehr zum Thema Warum ihr bei Hitze lieber zu Tee, anstatt zu eiskaltem Wasser greifen solltet von Yana Unterarme kalt abwaschen Ein anderer Kollege hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht, seine Unterarme regelmäßig kalt abzuwaschen. Lüften Grundsätzlich hat er aber auch mit einer besonderen Lüfttechnik gute Erfahrungen gemacht. Ein Kollege lüftet nicht nur Abends oder morgens, sondern auch tagsüber. Wichtig ist aber, dass dann nur die Fenster geöffnet werden, die nicht auf der Sonnenseite der Wohnung sind. Für ihn ist nämlich warme Luft, aber stehend, schlimmer als warme aber frische Luft. Eine Glatze schneiden Ein paar Kollegen gehören zur Fraktion Aushalten . Einer von ihnen hat im Scherz vorgeschlagen, man könne sich ja eine Glatze schneiden. Er empfiehlt dafür den Kensen Series 15, den er auch selbst nutzt. Kensen Series 15 Glatzen Rasierer Herren Ein Glatzenrasierer, um die nervigen Haare bei der Hitze los zu werden. zu Amazon

Video starten In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt? Autoplay

Große Hacks für gutes Geld

Für diese Tipps braucht ihr Geld.

Hacks für Geld Klimaanlage Klimaanlagen sind natürlich das Non-plus-Ultra. Aber nicht jeder hat das Glück, so eine in der Wohnung eingebaut zu haben. Ein Kollege hat in die mobile Bauknecht PACW29CO investiert und sagt: Beste Investition ever für Homeoffice . Tech-Kollege Jan hat letztens auch sich und seinen 900-Euro-Kauf goutet und möchte nicht mehr ohne: Damit ich beim Zocken nicht zum Brathühnchen werde, habe ich 900 € in ein Upgrade für mein Zimmer gesteckt Plisees MeinMMO-Tech-König Benedikt hat schon vor ein Paar Tagen seinen absoluten Life-Hack für eine kühle Wohnung im Sommer vorgestellt. Und es ist KEINE Klimaanlage – es sind spezielle Plisees! Mehr zum Thema Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und dieser Kauf rettet mich seit Jahren vor der aktuellen Sommerhitze von Benedikt Schlotmann Ventilatoren Natürlich hat die Redaktion auch Ventilatoren ins Spiel gebracht. Es gibt tragbare für unterwegs, aber einer unserer Autoren hat sich erst vor kurzem einen großen Standventilator zugelegt, den PHILIPS CX5535/11 Turmventilator Dunkelgrau, der ihm jetzt durchgehend Luft zupustet. Er meint, der Turm blase die Luft angenehm durch sein Zimmer, man könne einen Timer einstellen und auf niedrigster Stufe sei er auch fast geräuschlos. Entsprechend stört der Ventilator nicht, wenn er neben dem Bett steht. Und weil er so leicht sei, könne Max den Tower auch leicht durch die Wohnung tragen. MeinMMO-Autor Cedric hingegen schwört auf smarte Gerätschaften. Entsprechend hat er sich auch einen smarten Standventilator zugelegt: den Smartmi-Fan 3. Besonders der Naturmodus sei super angenehm, weil man nicht in der vollen Briese hockt . PHILIPS Oszillierender Turmventilator 5000 Serie Der Philips oszillierende Turmventilator ist leicht und tragbar und Nachts auf niedriger Stufe kaum zu hören. zu Amazon Erfrischungsspray Erst vor ein paar Tagen konnte ein Erfrischungsspray einen unserer Kollegen vor dem Überhitzen retten. Für ihn ist das Balea Wasserspray Kokos & Ananas von DM ein absoluter Gamechanger.

Schnelle Tipps für Hundebesitzer

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist selbst Hundebesitzerin und hat hier noch ihre besten Tipps und Tricks für alle, deren Vierbeiner ebenfalls wegen der Hitze leiden.

Hacks für Hunde Nicht im Auto lassen Hunde und auch Kinder werden grundsätzlich einfach niemals nie alleine im Auto gelassen – erst recht nicht bei so hohen Temperaturen! Nasse Handtücher Nasse Handtücher helfen beim abkühlen enorm – sei es als Untergrund für den hechelnden Vierbeiner zum draufsitzen oder über den Hund geworfen. Frisches Wasser Speziell jetzt bei derart hohen Temperaturen braucht der Hund immer frisches und in großen Mengen verfügbares Wasser. Kühlmatte Mein Hund meidet sie, aber das muss ja nicht auf jeden zutreffen: Kühlmatten sind ein super Liegeplatz und tun genau das, was der Name sagt – abkühlen. Badezimmer Fließen Ähnlich wie die Kühlmatte bleiben steinerne Badezimmerfließen meist auch im Sommer kühl. Auch hier kann sich der Hund super vor der Hitze hinflüchten. Wasserflasche für Unterwegs Packt euch eine gute Wasserflasche ein, mit der ihr immer genug Flüssigkeit für das Fellknäul dabei habt. Ich liebe unsere Flasche von Vsshe, weil sie viel mehr Füllvolumen hat als herkömmliche Flaschen für unterwegs. Durch eine klevere Kombo mit dem klappbaren Blatt, das zum Trinkgefäß wird, wird auch nicht getrunkenes Wasser nicht verschwendet: Es fließt zurück in die Flasche. Tragbare Hunde Trinkflasche Eine Trinkflasche für Hunde mit 700ml Füllvolumen für Unterwegs. zu Amazon

Und so hält sich die MeinMMO-Redaktion auch bei größter Hitze kühl. Ich habe selber so einige der Tipps beim schreiben des Artikels zum ersten Mal gehört und werde demnächst das ein oder andere ausprobieren. Wir würden auch sehr gerne wissen, ob ihr selbst noch den ein oder anderen Tipp habt und freuen uns auf eure Kommentare. Für alle die Handheld-Konsolen besitzen und diese gerne bei sich tragen, haben wir hier noch eine Warnung: Ihr solltet bei den hohen Temperaturen Steam Deck und eure Switch unbedingt zu Hause lassen