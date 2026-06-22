Ich lasse Steam Deck und Switch bei den höllischen Temperaturen zu Hause und ihr solltet das unbedingt auch tun

Handhelds wie Switch und Steam Deck sind unterwegs ein toller Zeitvertreib. Doch bei den aktuellen Temperaturen solltet ihr eure Geräte daheim lassen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann lässt Steam Deck und Co bei den hohen Temperaturen bewusst zu Hause.

Normalerweise sind Steam Deck, Switch und andere Handhelds der perfekte Zeitvertreib, wenn man abends auf der Couch sitzt oder draußen unterwegs ist. Für die Fahrt in die Innenstadt schnappe ich mir oft genug einen Handheld, damit ich mir die Zeit vertreiben kann.

Doch bei den aktuellen Temperaturen, die im Laufe der Woche (KW 26) sogar an den 39 Grad kratzen sollen, lasse ich die Geräte daheim.

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Lasst euren Gaming-Handheld bei hohen Sommertemperaturen zu Hause

Warum lasse ich meine Handhelds zu Hause? Der Grund ist ziemlich simpel: Steam Deck und Switch sind einfach nicht für die hohen Außentemperaturen gebaut:

Nintendo warnt regelmäßig ausdrücklich davor, dass die Switch nur für 35 Grad Außentemperatur ausgelegt ist.

Valve schreibt auf seiner Support-Seite ebenfalls, dass das Steam Deck bis maximal 35 Grad Raumtemperatur ausgelegt sei. Darunter sei ein „sicherer Betrieb“ gewährleistet.

Ist es draußen heiß und das Gerät wird heiß, dann kann das Steam Deck oder die Switch schnell überhitzen. Im besten Fall drosselt das Gerät dann nur die Leistung, im schlimmsten Fall schaltet sich das Gerät nur ab. Und ein kleiner Handheld hat bei hohen Außentemperaturen deutlich mehr mit der Wärme zu kämpfen als ihr. Deswegen lasst eurer Gerät bei den sommerlichen Temperaturen am besten daheim.

Was ist mit meinem Gaming-PC? Euer Gaming-PC kommt mit Wärme grundsätzlich besser klar, weil er einfach größer ist und deutlich mehr Möglichkeiten hat, die Hitze nach außen abzugeben. Grundsätzlich gilt auch hier: bei hohen Temperaturen wird die Leistung gedrosselt, im schlimmsten Fall schaltet sich die Hardware ab, um keinen Schaden zu nehmen. Und liegen die Zimmertemperaturen, so wie aktuell, höher als sonst, muss die Lüftung eures Computers deutlich härter arbeiten. Entsprechend laut kann euer PC unter Last werden.

Bedenkt grundsätzlich: Gaming-Systeme geben ihre Wärme ins Zimmer ab und erhöhen damit auch die Zimmertemperatur. Insbesondere dann, wenn euer Computer, acht oder zehn Stunden am Stück läuft.

Und was ist mit meiner PS5? Sony gibt allgemein eine Betriebstemperatur von 5 bis 35 Grad an (via playstation.com). In einem normalen, gelüfteten Zimmer, solltet ihr diese Temperaturen in der Regel nicht überschreiten. Auch die PS5 schaltet sich ab, sollte sie zu heiß werden. Die PS5 gibt euch übrigens einen deutlich Warnhinweis auf dem Fernseher/Monitor, sobald die Hardware überhitzt.

Lasst ihr euren Handheld daheim bei der Hitze oder nehmt ihr eure Switch oder euer Steam Deck trotzdem mit nach draußen? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Ich wohne seit Jahren in einer Dachgeschosswohnung. Der beste Trick gegen die drückende Hitze ist keine Klimaanlage, sondern sogenannte Waben-Plissees. Denn diese halten die Hitze effektiv tagsüber draußen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und dieser Kauf rettet mich seit Jahren vor der aktuellen Sommerhitze