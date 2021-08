Irgendwer baut im Kinderspiel Roblox reale Amokläufe wie in Christchurch nach

Für Kinder ist die Spiele-Plattform Roblox im Jahr 2021 sowas wie das neue Minecraft. Investoren und Aktionäre haben den Wert der Firma hinter Roblox auf über 44 Milliarden US-Dollar gepusht. Aber die Kreativität, die das Spiel erlaubt, nimmt abartige Züge an, wenn Leute in Roblox plötzlich Amokläufe nachbauen, wie den von Christchurch.

Was ist Roblox? Roblox ist weniger ein Spiel, sondern mehr eine Online-Spieleplattform, auf der Nutzer selbst eigene Computerspiele erschaffen und spielen können.

Die Plattform gibt es seit 2006 für PC, kam dann auf Mobile und zuletzt auf Xbox. Roblox hat in den letzten fünf Jahren unheimlich an Fahrt gewonnen und ist jetzt ein Riesending gerade für viele Kinder und deren Eltern, die permanent nach Robux angehauen werden, der Echtgeldwährung des Spiels.

Für zusätzlichen Schub sorgte der Gang an die Börse am 10. März 2021. Die Firma hat eine extrem hohe Markt-Dotierung von über 44 Milliarden US-Dollar erzielt: Die Investoren glauben an die Zukunft der Firma.

Roblox ist seit Corona ein großes, soziales Netzwerk für Kinder – Doch diese Gefahren lauern

“Und das auf einer Plattform für sehr junge Kinder”

Das ist jetzt ein Problem: Ein Forscher der „Anti-Defamation“ League hat sich jetzt an das US-Magazin The Verge gewandt und enthüllt, dass in Roblox die Schauplätzen von furchtbaren Amokläufen nachgebaut werden. Jedes Mal, wenn er in Roblox danach suche, werde er fündig:

Im Januar 2020

Im Mai 2021

und zuletzt am 13. August 2021 habe er in Roblox solche Schauplätze gefunden:

„Ich möchte nur einmal nach Christchurch in Roblox suchen und nicht eine neue Inszenierung des 2019er „Christchurch Moschee-Amoklauf sehen und das auf einer Gaming-Plattform für sehr junge Kinder“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Roblox verdient unfassbar viel Geld – aber trotzdem rutscht ihnen sowas durch.

Die US-Seite The Verge bestätigt den Fund des Forschers. Es heißt: Eine einfache Textsuche habe dazu geführt, dass man zwei dieser Nachbildungen im Spiel fand, beide Räume waren von mehr als zweihundert Menschen besucht worden.

Beim Amoklauf in Christchurch im Jahr 2019 starben mehr als 50 Menschen. Es wird als einer der schrecklichsten Akte von religiös motiviertem Hass der letzten Jahre gesehen.

So reagiert Roblox: Auf Anfrage sagten die, sie hätten sofort die Räume entfernt und die Erschaffer rausgeworfen. Man dulde keinen Rassismus, keine Diskriminierung oder Anspielungen auf tragische Ereignisse. Man habe ein rigoroses System, um das zu überwachen.

Aber offenbar geht Roblox sowas dann doch immer wieder durch. Denn sie können nicht einfach „Christchurch“ sperren, immerhin sei das eine reale Stadt in Neuseeland. Daher sei es wichtig, dass nicht alles automatisiert abläuft, sondern man auch Menschen in den Moderations-Prozess miteinbezieht.

Was ist das Problem? Roblox scheint einfach so groß und so schnell gewachsen zu sein, dass die Moderation nicht mit der Geschwindigkeit mithalten kann, in der Nutzer neue Inhalte ins Spiel bringen.

Für Roblox wird es in den nächsten Jahren ein entscheidender Faktor sei, ob sie ihre Infrastruktur mit dem Spieler-Ansturm mitwachsen lassen können. Genau die Fähigkeit, eine sichere Plattform für alle zu bieten, hat man selbst beim Börsengang als einen Risikofaktor ausgemacht.

Roblox hat 100 Mio. Spieler im Monat, sogar mehr als Minecraft – Aber warum?