Riesiger 4K Smart-TV von Sony zum Hammerpreis! Mit 120 Hz und Dolby Atmos

Taucht mit diesem Smart-TV in wundersame Welten ein. Nutzt dafür nur das befristete Angebot bei Saturn. Erlebt jetzt unvergessliche Momente.

Mit einem großen Fernseher spart ihr euch zukünftige Kinobesuche. Ist es nicht verlockend, jederzeit auf einem riesigen Bildschirm monumentale Filme, Serien oder atemberaubende Spiele zu erleben? Wenn ihr euch erst mal für einen reaktionsschnellen und riesigen TV entschieden habt, wollt ihr nicht mehr zurück. Dieser hier hinterlässt weitaus mehr als visuelle Top-Eindrücke, sondern auch besondere Funktionen. Überzeugt euch selbst und geht die Eigenschaften genau durch. Spart jetzt 550€ und zahlt nur 1799€ statt 2299€.

Pro und Contra auf einem Blick

Pro Sehr flüssige Bildrate (bis zu 120Hz)

Helles Bild mit kräftigen Farben

Ausgezeichnete Streaming-Wahl

Monumentale Größe von 75 Zoll

Auto Low Latency Mode

Dolby Atmos Contra Hoher Preis

Ein Smart-TV mit traumhafter Qualität

Schon allein die monumentale Größe von 75 Zoll entführt euch in fantastische Abenteuer. Erlebt die Trilogie von „Der Herr der Ringe“ aus einem epischen Blickwinkel oder stürzt euch in die magischen Abenteuer von „Harry Potter“. Jeder Film und jede Serie wird für euch mehr Intensität denn je ausstrahlen.

Dieser SMART-TV verfügt über Google-Funktionen, was euch Zugang zu etlichen Apps und Streaming-Diensten ermöglicht. Ein besonderer Pluspunkt ist der Auto Low Latency Mode in HDMI 2.1, der eine verzögerungsfreie Übertragung von Bildern und Videos gewährleistet. Besonders beim Gaming profitiert ihr davon – unter anderem Spiele wie Rainbow Six Siege oder Call of Duty: Modern Warfare 3. Obendrein erlebt ihr mit 120Hz grandiose Gameplay-Mechaniken. Beachtet aber, dass nicht jedes Spiel 120Hz unterstützt.

Schnappt euch den Smart-TV bei Saturn

Er ist zudem mit Dolby Atmos ausgestattet, wodurch ihr ein eindrückliches Klangerlebnis bekommt. Der 4K HDR Processor X1 optimiert die Bildqualität und liefert euch superscharfe Bilder mit einer lebensechten Farbpracht.

Mit insgesamt 4 HDMI-Anschlüssen und 2 USB-Ports bietet euch der TV von Sony genügend Anschlussmöglichkeiten für eure externen Geräte. Ein digitaler Audioausgang ermöglicht zudem den Anschluss an euer Soundsystem.

Dank Wi-Fi Direct, W-LAN und Ethernet könnt ihr ihn ganz einfach mit dem Internet verbinden und auf Online-Inhalte zugreifen.

