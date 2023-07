RGB-Beleuchtung für Gaming-Zimmer und TV: Peppt eure Wohnung jetzt bis zu 35% günstiger auf

Govee bietet allerlei RGB LED-Beleuchtung in unterschiedlichsten Formen und für verschiedene Einsatzzwecke an. Bei der Gestaltung eurer Wohnung sind damit fast keine Grenzen mehr gesetzt.

Wenn ihr RGB liebt und gerne Lichtakzente in eurer Wohnung damit setzt, dann müsst ihr euch unbedingt die Angebote von Govee zum Prime Day ansehen. Deren Lichtkonzepte sind noch heute bis zu 35% reduziert und teils sogar günstiger, als am letzten Black Friday!

Das haben alle gemein:

Sämtliche Govee-Produkte lassen sich mit der umfangreichen Govee App steuern. Noch bequemer habt ihrs, wenn ihr sie mit euren Sprachassistenten verbindet. Sie sind kompatibel mit Alexa und dem Google Assistant. So könnt ihr die Stimmung in eurem Zimmer direkt per Sprachbefehl so einstellen, wie ihr es gerade haben möchtet.

Alle Govee-Produkte verwenden RGBIC. Das angehängte IC steht für Independent Control und heißt kurzgesagt, dass jede LED einzeln angesteuert werden kann. Dadurch sind die fantastischen Lichtspiele, die ihr mit dieser LED-Beleuchtung zu euch nach Hause holen könnt, überhaupt erst möglich. Herkömmliche RGB-Beleuchtung ist nur in der Lage, eine Farbe auf sämtliche LEDs zu legen.

Der LED-Strip, der sich nicht zu verstecken braucht

Der vielseitig einsetzbare 3m lange Govee RGBIC Neon LED Strip ist gerade um 30% reduziert und zusätzlich könnt ihr noch einen 5€ Coupon verwenden. Damit kostet er euch nur noch 64,99€!

Die sonst üblichen LED-Strips sehen ja eher zweckmäßig bis hässlich aus, wenn man sie nicht gerade hinten am Tisch versteckt. Beim Govee NEON LED Strip sieht man keine nackten LEDs, sondern eine schöne durchgängige Beleuchtung. Dank der invertierten Beleuchtungstechnologie, braucht ihr euren LED-Strip nicht zu verstecken, sondern könnt ihn offen als cooles Design-Element präsentieren.

Ihr könnt den 3m langen Strip an insgesamt 12 Punkten zuschneiden, um ihn z.B. an euren Schreibtisch anzupassen. Ihr könnt aus über 16 Millionen Farben wählen, über 64 Szenenmodi einstellen oder mit einem von 11 Musikmodi eurer Musik noch mehr Effekt verleihen.

Level-Up für euer TV-Erlebnis

Mit der Govee DreamView T1 LED-Hintergrundbeleuchtung für euren TV erzielt ihr einen ähnlichen Effekt, wie Philips mit seinen Ambilight-Fernsehern. Ihr erweitert die Lichtstimmung aus eurem Fernseher in eure Wohnung und werdet so noch tiefer in eure Serien und Filme gesaugt.

Die Installation ist dabei denkbar einfach: Eine kleine Kamera, die oben am TV befestigt wird, greift euer TV-Bild ab und steuert so die Farbe des LED-Strips hinter dem Fernseher. Ist der Film vorbei und ihr hört Musik, könnt ihr den Musikmodus verwenden, bei dem der Strip dank Mikrofon auf die laufende Musik reagiert.

Das Govee DreamView T1 gibt es in zwei größen für Fernseher von 55 bis 65 Zoll und für riesige TVs von 75 bis 85 Zoll. Die 55-Zoll-Variante ist aktuell um 33% reduziert, es gibt aber auch hier noch einen 5% Coupon, der den Preis auf sehr günstige 49,39€ senkt.

30% Rabatt für das besondere Musikerlebnis

Für Musikfans gibt es das Govee Glide Wall Light. Das ist aktuell um 30% für Prime kunden reduziert und kostet nur noch 125,99€ statt 179,99€.

Das Glide Wall Light verfügt über 16 verschiedene Musikmodi, mit denen ihr eure Musik oder Filme visualisieren könnt. So verwandelt ihr euer Wohnzimmer in eine Stimmungsoase zum Feiern oder Entspannen. Läuft gerade keine Musik, könnt ihr einen von 40 Stimmungsmodi aktivieren, oder sie einfach selber per App oder Sprachsteuerung so einstellen, wie ihr wollt.

Die Installation ist dabei super einfach: Wand reinigen, Klett-Strips anbringen – fertig. Ihr müsst sie auch nicht wie auf dem Bild senkrecht anbringen. In Form eines Halbkreises z.B. wirkt das Wall Light gleich ganz anders.

Ein Muss für jedes Gaming-Setup

Ihr kennt bestimmt die leuchtenden Kacheln an der Wand eures Lieblingsstreamers. Die gibt es von Govee zwar auch, interessanter ist aber das Govee Hexa Pro 3D. Die leuchten nicht einfach einfarbig, sondern sind mit ihrem coolen 3D-Effekt noch mehr Highlight, als die einfarbigen Panels.

Jetzt am Prime Day bekommt ihr das Paket mit 10 Kacheln mit 35% Rabatt für nur 149,99€ statt 223,99€!

Bei der Form, in der ihr die einzelnen Paneele anbringt, sind euer Kreativität keine Grenzen gesetzt. An einen Adapter könnt ihr bis zu 25 Panels anschließen und die coolsten Designs an eure Wand zaubern. Die Farben steuert ihr, wie bei den anderen Sets auch, per App oder Sprachsteuerung.

