Perfekt für Daten-Backups: Externe SSD mit 4TB jetzt extrem günstig im Prime Day Deal

Sichert euch jetzt bei Amazon eine externe SSD mit 4TB von SanDisk. Perfekt für Backups und wenn ihr eure Daten mitnehmen möchtet.

Wenn ihr eure Daten öfter an verschiedenen Arbeitsplätzen braucht oder einfach ein sicheres Backup anlegen wollt, bietet sich eine externe SSD an. So sind eure Daten gesichert und trotzdem superschnell verfügbar. Beim Amazon Prime Day könnt ihr euch jetzt ein robustes Modell von SanDisk mit 4TB im Angebot sichern.

Externe SSD mit 4TB im Angebot

Das kann das Modell: Die SanDisk Extreme PRO Portable SSD ist der perfekte Speicherort für eure Daten. Die SSD ist klein und kompakt, aber trotzdem gegen Stürze und Wasser geschützt. Die Hülle besteht aus Aluminium und dient gleichzeitig als Kühlkörper.

Dank Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2000MB/s könnt ihr jederzeit schnell und einfach auf eure Daten zugreifen. Das bietet sich an, wenn ihr ein Backup eures PCs oder Laptops anlegen, oder ihr mit eurer Kamera unterwegs seid und Videos oder Fotos extern speichern wollt.

So gut ist das Angebot: Während dem Prime Day kostet die SSD mit 4TB bei Amazon nur 301,99€. Der Versand ist kostenlos.

Amazon bietet hier den neuen Tiefstpreis für das Modell. Bisher war die SSD nie unter 323€ zu haben. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 366,26€. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: SanDisk Extreme PRO Portable SSD im Angebot!

Amazon Prime Day 2023

Der erste Tag des Amazon Prime Day 2023 ist schon fast wieder vorbei. Morgen habt ihr nochmal bis Mitternacht Zeit, um die vielen guten Angebote der Schnäppchensause wahrzunehmen. In unserem Prime Day Hub findet ihr jede Menge Empfehlungen und Tipps, welche Deals sich besonders lohnen.

Hier eine Auswahl:

Die allerbesten Gaming- und Hardware-Deals findet ihr außerdem wie immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Aktionen und Rabatte ausführlich vor. Schaut gerne mal rein!