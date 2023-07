Speicher-Upgrade am Prime Day: SSD von Crucial jetzt mit bis zu 4TB günstig im Angebot

Rüstet jetzt mit diesem Prime Day Deal euren Gaming-PC auf: Die Crucial P3 SSD ist in verschiedenen Größen bis zu 4TB günstig im Angebot!

Der Prime Day ist gestartet und bietet euch die perfekte Möglichkeit, eurem Gaming-PC ein High-Speed-Speicher-Upgrade zu verpassen. Schnappt euch jetzt eine SSD von Crucial mit bis zu 4TB günstig wie nie im Angebot!

SSD mit bis zu 4TB im Angebot

Blitzschnell: Ausreichend schneller Speicher ist in der Gaming-Landschaft 2023 so wichtig wie noch nie. Wenn ihr auf nervige Ladezeiten und ewige Downloads verzichten wollt, ist eine SSD das Mittel der Wahl. Micrososfts SciFi-Hit Starfield setzt eine solche sogar voraus, um überhaupt gespielt werden zu können.

Die Crucial P3 ist hier eine gute Wahl. Mit bis 3500MB/​s schreibend und 3000MB/s lesend ist es zwar nicht das schnellste Modell, mit herkömmlichen Festplatten wischt sie aber trotzdem locker den Boden auf. Die SSD gibt es in verschiedenen Größen von 500GB bis 4TB.

So gut ist der Deal: Am Prime Day sind zwei Varianten günstig wie nie im Angebot:

Beide Ausführungen waren noch nie zuvor so günstig zu haben wie jetzt. Der Versand ist bei beiden Modellen kostenlos, eine Prime-Mitgliedschaft wird allerdings vorausgesetzt. Die könnt ihr aber bei Bedarf problemlos 30 Tage gratis testen.

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4) Lesen 3500MB/​s Schreiben 3000MB/s SLC-Cached

