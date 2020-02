Amazon hat als Tagesangebot ein paar Oberklasse-Laptops reduziert, darunter das zuweilen als „MacBook-Alternative für Spieler“ betitelte Razer Blade 15.

Das wird geboten: Das Razer Blade 15 richtet sich mit seiner hochwertigen Ausstattung bei sehr schlankem Design sowie letztlich der Preisgestaltung vor allem an Enthusiasten.

Vergleichbare Rechenleistung findet man im Zweifelsfall auch bei günstigeren Laptops, allerdings weniger gut abgestimmt und kaum mit dem hohen Anspruch an die Wertigkeit.

Die Performance des Laptops in der hiesigen Ausstattungsvariante (RZ09-03006G92-R3G1) genügt dabei auch so gut wie immer für die flüssige Darstellung aktueller Spiele bei hohen Grafikeinstellungen in Full HD.

Das steckt drin:

ein mattes Edge-to-Edge-Display mit IPS-Panel, das über eine Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll und eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten bei 144 Hz verfügt, inklusive 100 Prozent sRGB-Abdeckung

verfügt, inklusive 100 Prozent sRGB-Abdeckung eine Nvidia GeForce RTX 2060 mit 6 GByte GDDR6-RAM in Max-Q-Bauweise für besonders flache und vergleichsweise leise Laptops

ein Intel Core i7-9750H mit sechs CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 Threads)

16 Gigabyte DDR4- 2666- RAM

2666- eine SSD (M.2 PCIe) mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64-Bit

Windows Hello IR HD Webcam für einfache und sichere Anmeldungen

ein Aluminiumgehäuse nebst Touchpad aus Glas und RGB-beleuchteter Tastatur ohne Nummernblock

ein fest verbauter Akku mit 65 Wattstunden

65 Wattstunden Schnittstellen: 1x HDMI 2.0b, 1x Mini DisplayPort 1.4, 3x USB-A 3.0, 1x Thunderbolt 3, 1x Gb LAN, 1x Klinke, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Razer Blade 15 Base Model 2019 wird auf Amazon.de mit durchschnittlich 3,6 von 5 Sternen überwiegend positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Leistung und Design. Moniert wird unter anderem der hohe Preis, während mancher Rezensent über kleinere Verarbeitungsfehler klagt.

Im Test: Die Webseite laptopmag.com hat die ansonsten identische Ausstattungsvariante des Basismodells mit GTX 1660 Ti und kleinerer SSD getestet und 4 von 5 Sternen vergeben:

Das Blade 15 Basismodell von Razer bietet eine starke Leistung und eine lange Akkulaufzeit in einem hochwertigen, attraktiven Gehäuse.

Pro attraktives Aluminium-Gehäuse

dünne Display-Rahmen

beeindruckende Akkulaufzeit

starke Gesamtleistung

viele Anschlüsse Contra Tastatur hat nur einen einzigen RGB-Bereich

wird zuweilen heiß

etwas teuer

Ersparnis durch das Angebot: Amazon.de bietet den Laptop derzeit für 1.799 Euro statt für 1.979 Euro an, wodurch sich fast 200 Euro sparen lassen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de war das Modell bisher nicht günstiger gelistet und ist ansonsten derzeit erst ab 1.979 Euro zu haben.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Darüber hinaus sind aber auch noch ein paar weitere Laptops aus der Oberklasse heute im Preis reduziert, zum Beispiel zwei Modelle mit dem High-End-Grafikchip GeForce RTX 2080:

