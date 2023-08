Radeon RX 7900 XT im Amazon-Angebot: Mit dieser Grafikkarte könnt ihr Starfield in 4K spielen!

Ihr wollt Starfield in 4K zocken? Mit dieser Radeon RX 7900 XT, die aktuell bei Amazon im Angebot ist, wird euer Sci-Fi-Traum Wirklichkeit!

Wenn ihr neue Spiele wie Starfield in der höchsten Auflösung, mit maximalen Details und Raytracing genießen möchtet, braucht ihr die passende Hardware. Ohne die richtige Grafikkarte geht beispielsweise gar nichts. Zum Glück ist bei Amazon gerade ein starkes Modell günstig im Angebot.

Radeon RX 7900 XT im Angebot

Darum geht’s: Es handelt sich hier um das Custom Modell Pulse von Sapphire. Dieses kommt in einem schlichten, funktionalen Design mit drei großen Lüftern, die für einen ordentlichen Airflow sorgen. Bei der Leistung liegt die Grafikkarte etwa auf dem Niveau der NVIDIA GeForce RTX 4070 TI oder der 3090 Ti.

Wenn ihr Bethesdas Sci-Fi-Epos Starfield zum Release am 6. September in seiner ganzen Pracht – also in 4K und mit allen Details – genießen wollt, dann braucht ihr diese Leistung auch. Die weiteren Systemanforderungen könnt ihr hier nachlesen.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon zahlt ihr für die AMD Grafikkarte aktuell nur 799,90€. Der Versand erfolgt für euch kostenlos.

Tatsächlich bietet Mindfactory die GPU sogar noch um einen Cent günstiger an als Amazon, dort kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 8,99€ dazu. Den derzeit besten Preis findet ihr also bei Amazon. Der Preis kann sich darüber hinaus auch im historischen Vergleich wirklich sehen lassen. Erst zum dritten Mal überhaupt bekommt ihr das Modell für unter 800€. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

GPU AMD Radeon RX 7900 XT Boost-Takt 2075-2450MHz Speicher 20GB GDDR6, 320bit, 20Gbps, 2500MHz, 800GB/​s DirectX Version 12 Ultimate Vulkan Version 1.3 Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Schnittstellen 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1 Abmessungen 313×133.75×52.67mm (LxBxH)

