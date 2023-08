Google Pixel 7 jetzt unschlagbar günstig im Amazon-Angebot: Der Android-Geheimtipp mit Oberklasse-Kamera

Das Google Pixel 7 bietet die pure Android-Erfahrung und eine der besten Kameras auf dem Markt. Schnappt euch das Handy jetzt im Angebot.

Seit ein paar Jahren mischt Google mit der Pixel-Serie den Handy-Markt ordentlich auf. Wo andere Hersteller teilweise extrem nischige Features zu hohen Preisen anbieten, geht der Suchmaschinen-Gigant andere Wege. Gute Technik, die sauber und flüssig läuft, ein originelles Design und eine Top-Kamera zum fairen Preis. Das Pixel 7 könnt ihr euch jetzt bei Amazon im Angebot schnappen.

Google Pixel 7 im Amazon-Angebot

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet das Google Pixel 7 in der Farbe Charcoal und mit 128GB Speicher aktuell nur 499€. Der Versand des Handys ist dabei komplett gratis.

Damit unterbietet Amazon nicht nur die UVP, die bei 649€ liegt, sondern auch die komplette Konkurrenz. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 514,99€ für das Smartphone. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt das Google Pixel 7 günstig im Angebot!

Das macht das Pixel 7 so gut: Zu Beginn schien Google nicht genau zu wissen, wo sie mit ihrer Pixel-Serie eigentlich hinwollen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten hat man jetzt aber einen guten Platz auf dem Markt gefunden. Die Pixel-Handys sind intuitiv und leistungsstark und sind perfekt zum Fotografieren geeignet.

Was im Vergleich zur Konkurrenz fehlt, macht Google mit seiner starken Software wett. Nirgends sonst läuft Android so flüssig und auf das Gerät zugeschnitten wie hier. Fotos werden automatisch nachbearbeitet und euch stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, um das Maximum aus euren Schnappschüssen herauszuholen.

Das Pixel 7 hat dabei den neuen Tensor-Chip in der zweiten Generation an Bord und bietet ein schickes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90Hz. Neben dem Preis ist auch die Update-Politik richtig fair. Das Betriebssystem wird mindestens drei Jahre mit Updates versorgt. Sicherheitsupdates sind sogar ganze fünf Jahre garantiert. So habt ihr lange etwas von eurem Handy.

Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Hardware-Angeboten und Gaming-Schnäppchen seid, dann solltet ihr unserer Übersicht unbedingt einen Besuch abstatten! Hier stellen wir jeden Tag tolle Aktionen und satte Rabatte aus verschiedenen Kategorien und von unterschiedlichen Anbietern ausführlich vor.