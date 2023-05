Radeon RX 6950 XT supergünstig: Holt euch die 4K-Grafikkarte jetzt zum neuen Tiefstpreis – The Last of Us gibt’s gratis dazu

Mindfactory bietet AMDs ehemaliges Grafikkarten-Topmodell Radeon RX 6950 XT im Custom-Design von XFX aktuell besonders günstig an. Dazu gibt es auch noch ein Gratisspiel.

So gut ist der Preis: Mindfactory bietet die Radeon RX 6950 XT von XFX in den limitierten “MindStar”-Sonderangeboten aktuell für nur 619 Euro statt 649 Euro an.

Dabei handelt es sich laut Preisvergleichsseiten um den bisher günstigsten Preis für das Modell und keine andere Radeon RX 6950 XT ist derzeit so günstig zu bekommen.

Den vergünstigten Preis erhaltet ihr, wenn ihr das Angebot über die Aktionsseite aufruft, wo sich auch noch andere reduzierte Artikel finden:

Mit Gratisspiel: Obendrein gibt es die PC-Portierung des PS5-Hits “The Last of Us Part 1” als Download-Code kostenlos dazu, wenn der Kauf auf der dazugehörigen Aktionsseite registriert wird.

Das bietet die Radeon RX 6950 XT

Die Radeon RX 6950 XT kam im Mai letzten Jahres als ehemaliges Topmodell von AMD für 1.239 Euro UVP auf den Markt und bietet genug Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen.

Dabei schafft sie in der Regel auch 4K-Auflösung und bewegt sich auf Augenhöhe mit Nvidias GeForce RTX 3090 und 4070 Ti.

XFX’ Custom-Modell Speedster MERC 319 Black Gaming verfügt über werksseitige Übertaktung für noch etwas mehr Performance und einen stärkeren Kühler mit Beleuchtung am Logo.

XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6950 XT Black Gaming zum Tiefstpreis bei Mindfactory

AMD-Grafikkarte kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Rezensionen und Eckdaten

Gute Bewertungen: Durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen hat das Modell in 24 Rezensionen bei Mindfactory erhalten.

Gelobt werden vor allem die sehr gute Performance, die Betriebslautstärke unter Last sowie die Verarbeitungsqualität. Berichte über Probleme gibt es kaum.

Über 2.000 Stück der Karte wurden insgesamt bereits verkauft und die Reklamationsquote liegt bei nur 1,36 Prozent.

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6950 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 KXTX “RDNA 2”, 80 CU, 520 mm² Fertigung TSMC 7 nm Chiptakt 2.009 MHz, Boost: 2.162 – 2.368 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.250 MHz, 18 Gbps (18.000 MHz effektiv), 256 Bit, 576 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 335 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 105 mm + 1x 90 mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2,7 Slots) Abmessungen 340 x 139 x 57 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128 MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Basis-Takt übertaktet (+84 MHz), Boost-Takt übertaktet (+58 MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie zwei Jahre (Abwicklung über Händler)

