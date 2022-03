PS Store: Im Indie-Sale für PS4 und PS5 gibt es 7 versteckte Hits

Im PSN bekommt ihr aktuell wieder einige besonders spannende Angebote für Indie-Spiele, die sonst häufig in der großen Masse untergehen!

Auf der Suche nach dem ganz besonderen Gameplay? Im aktuellen Indie-Sale bekommt ihr eine gewaltige Auswahl an Titeln, die häufig eine ganz spezielle Nische ansprechen. Für euch ist das die Chance euer nächstes Lieblingsspiel zu finden! Hier findet ihr eine kleine Auswahl von sieben besonders interessante Hits aus den aktuellen Angeboten!

Was ihr zum Indie-Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Der Sale endet am 24. März 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Ihr findet zu jedem Spiel eine durchschnittliche Angabe der Spielzeit basierend auf den Daten der Webseite Howlongtobeat. Die gibt an, wie lange ihr allein mit der Story beschäftigt seid.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr eine PS5 habt, könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität dennoch Spiele für die PS4 spielen. Allerdings funktioniert das Feature nur in eine Richtung und PS5-Titel laufen nicht auf der Playstation 4. Die angegebenen Rabatte beziehen sich auf die Preise ohne PS-Plus. Mitglieder des Abos erhalten manchmal noch einen zusätzlichen Nachlass.

Hunt: Showdown

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Crytek | Release-Datum: Februar 2020 | Spielzeit: 255 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown ist im Kern ein PvP-Spiel, mischt sein Gameplay aber mit PvE-Elementen. Hier jagt ihr übernatürliche Monster wie etwa gewaltige Spinnen, um euch eine Trophäe zu holen und mit dieser das Spielgebiet zu verlassen. Andere Spieler verfolgen aber dasselbe Ziel und werden auch nicht vor Waffengewalt zurückschrecken, um euch die Beute abzunehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Hunt: Showdown müsst ihr Geduld mitbringen. Denn das Spiel richtet sich durchaus an eine Hardcore-Community wie auch Escape from Tarkov. Nicht nur gibt es keine Respawns, auch verliert ihr euren bisher gelevelten Charakter, wenn ihr in einem Match das Zeitliche segnet. Obwohl das primäre Spielziel der Kampf gegen NPCs ist, werden hier also nur PvP-Freunde fündig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hunt: Showdown hat einen Rabatt von 65 Prozent bekommen. Statt 39,99 Euro zahlt ihr nur noch 13,99 Euro.

Deep Rock Galactic

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Ghost Ship Games | Release-Datum: 4. Januar 2022 | Spielzeit: 63 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mit Deep Rock Galactic bekommt ihr ein Koop-Spiel für bis zu vier Spieler, das euch als SciFi-Zwerge in prozedural generierte und zerstörbare Höhlensysteme schickt. Ihr müsst stets bestimmte Aufgaben erfüllen, wie etwa Mineralien abbauen oder Alien-Eier sammeln. Klingt einfach, wären da nicht die Rieseninsekten, gegen die ihr euch zur Wehr setzen müsst!

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr einen echten Geheimtipp für Koop-Fans. Denn dank vier unterschiedlicher Klassen mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten müsst ihr stets zusammenarbeiten. Dank eines Progressionssystems ist zudem für Langzeitspielspaß gesorgt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Deep Rock Galactic gibt es für 19,49 Euro. 35 Prozent weniger, als der normale Preis von 29,99 Euro.

Elex

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Piranha Bytes | Release-Datum: 17. Oktober 2017 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Elex schickt euch auf die postapokalyptische SciFi-Welt Magalan, auf der es verschiedene Fraktionen auf das titelgebende Material abgesehen haben. Als Spieler werdet ihr mitten in diesen Kampf geworfen und könnt selbst entscheiden, wem ihr euch anschließen wollt. Besonders das Setting stößt hier hervor. Denn trotz der hochentwickelten Technologie gibt es auch mittelalterliche Fraktionen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Piranha-Bytes-Spiele kennt, für den lohnt sich auch Elex. Ihr erhaltet hier ein Open-World-Rollenspiel, das sich stark um Entscheidungen dreht und sich dadurch auch zum mehrmaligen Durchspielen eignet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Elex spart ihr 85 Prozent. Zahlt also nur noch 8,99 Euro.

Frostpunk

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: 11 bit studios | Release-Datum: 11. Oktober 2019 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Frostpunk schickt euch in die Endzeit. Während die Welt komplett zufriert, reisen die letzten Überreste der Menschheit in den Norden, um die dortigen Kohlevorräte abzubauen und somit weiterhin für Wärme sorgen zu können. Als Teil dieser Expedition baut ihr hier eine Siedlung auf und müsst schwerwiegende Entscheidungen treffen, um in dieser unwirtschaftlichen Welt zu überleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen vor allem Survival-Fans auf ihre Kosten, die zudem ein ernsteres Setting suchen. Nicht nur habt ihr wirklich zu tun, damit eure Siedlung gedeihen kann, auch müsst ihr euch hier häufig zwischen Pest oder Cholera entscheiden. Denn jede Wahl, die ihr trefft, kommt stets auch mit Nachteilen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Frostpunk ist direkt 75 Prozent gesenkt. Der Preis reduziert sich damit auf 7,49 Euro.

Dead Cells

Genre: Metroidvania-Roguelike | Entwickler: Motion Twin | Release-Datum: 7. August 2018 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Dead Cells mischt Roguelike und Metroidvania. Ihr erkundet eine Insel, die von einer mysteriösen Seuche heimgesucht wurde und schlagt euch hier mit allerlei infizierten Monstern rum, während ihr nach und nach dem Geheimnis hinter dem Ausbruch auf die Spur kommt und euch gleichzeitig an dem König rächt, der euch einen Kopf kürzer gemacht hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dead Cells wird einiges von euch abverlangen. Denn als Roguelike werdet ihr hier häufiger das Zeitliche segnen. Allerdings schaltet ihr immer weitere Waffen und Fähigkeiten frei, die euch auch Zugriff auf neue Areale bieten. Dadurch lohnt es sich stets, die Level zu erkunden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dead Cells kostet aktuell nur noch 14,99 Euro. Eine Ersparnis von 40 Prozent gegenüber dem üblichen Preis von 24,99 Euro.

Carrion

Genre: A | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. Januar 2017 | Spielzeit: 5 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Carrion spielt ihr zur Abwechslung mal nicht gegen die bösen Aliens, sondern seid selbst ein schleimiges Monster. Hier müsst ihr eure Fertigkeiten einsetzen, um aus einem geheimen Forschungslabor zu entkommen und erfahrt nebenbei, wie ihr überhaupt dort gelandet seid.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen Freunde von Reverse-Horror voll auf ihre Kosten. Immerhin könnt ihr die menschlichen Widersacher in Angst und Schrecken versetzen und sie dank eurer Fähigkeiten gar ausnutzen, indem ihr etwa ihre Körper übernehmt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabatts von 35 Prozent zahlt ihr derzeit nur noch 12,99 Euro und nicht wie sonst 19,99 Euro.

Praey for the Gods

Genre: Action | Entwickler: No Matter Studios | Release-Datum: 14. Dezember 2021 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Das große Vorbild von Praey for the Gods ist ganz klar Shadow of the Colossus. Ihr reist durch eine durchaus melancholische Welt und legt euch schließlich mit gewaltigen Monstern an, die ihr nur besiegen könnt, indem ihr auf ihnen herumklettert und Schwachpunkte attackiert. Allerdings kombiniert das Spiel dieses Gameplay mit Survival-Aspekten und lässt euch zudem auch gegen kleinere Gegner antreten, die in der offenen Welt herumwandern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Aufgrund der großen Inspiration ist Praey for the Gods etwas für jene, die mehr Shadow of the Colossus suchen. Denn auch hier bekommt ihr die spannenden Kämpfe gegen die Giganten, die eher einem Puzzle gleichen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Praey for the Gods ist 35 Prozent gesenkt. Ihr zahlt hier nur noch 19,49 Euro statt 29,99 Euro.

Noch mehr Spiele aus den aktuellen Angeboten

Wenn ihr hier nichts gefunden habt, lohnt sich ein Blick in den noch bis zum 16. März laufenden Sale mit unerlässlichen Favoriten, der parallel zu den aktuellen Angeboten läuft. In dem gibt es ebenso starke Rabatte von bis zu 85 Prozent auf diverse Top-Titel!