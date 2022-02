Derzeit läuft im PS Store der Planet der Rabatte, bei dem ihr eine Reihe genialer Top-Hits bis zu 70 Prozent günstiger abstauben könnt. Dadurch werden auch viele Spiele lohnenswert, bei denen ihr bisher mit dem Kauf gezögert habt!

In der Auflistung findet ihr insgesamt sieben Spiele aus dem aktuellen „Planet der Rabatte“ im PSN, die sich vor allem durch ihr einzigartiges Gameplay auszeichnen. Hier seid ihr also richtig, wenn ihr euch gerade auf der Suche nach dem einen Spiel befindet, das nicht anhand von Schablonen aufgebaut ist.

Was ihr zu dem Planet der Rabatte wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 3. März 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Dank der Angaben der Webseite Howlongtobeat könnt ihr ganz schnell sehen, wie lange euch die Story beschäftigen wird. Mit etwaigen Nebenaufgaben und Secrets könnt ihr jedoch noch mehr Zeit in vielen der Spiele verbringen.

Das müsst ihr beachten: Die PS5 ist abwärtskompatibel und erlaubt es euch so auch, PS4-Spiele zu spielen. Mit der Next-Gen-Konsole müsst ihr also auf nichts verzichten! Habt ihr hingegen nur eine PS4, dann könnt ihr auf der keine PS5-Titel starten. Die Angabe der Rabatte bezieht sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. Abonnenten von PS-Plus erhalten manchmal noch einen zusätzlichen Rabatt.

Hitman 3

Genre: Schleichspiel | Entwickler: IO Interactive | Release-Datum: 20. Januar 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hitman 3 macht euch zu Agent 47 – einem modernen Attentäter. In jeder Mission müsst ihr ein Ziel möglichst unerkannt ausschalten. Dafür steht euch eine weite Bandbreite an Arsenal zur Verfügung, das ihr geschickt einsetzen müsst: Von Schusswaffen bis hin zu Verkleidungen und einer ganze Reihe Gadgets. Einen korrekten Spielweg gibt es dabei nicht. Das Spiel gibt euch die Möglichkeiten, wie ihr sie einsetzt, ist euch selbst überlassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Durchballern ist in Hitman 3 zwar möglich, allerdings schwer und ineffizient. Es richtet sich vor allem an Freunde von Schleichspielen. Jedes Level wird hier zu einem Puzzle, das sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen lösen lässt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell gibt es die Standard-Edition von Hitman 3 60 Prozent günstiger. Der Preis reduziert sich hier auf 27,99 Euro.

Death Stranding: Director’s Cut

Genre: Action | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 24. September 2021 | Spielzeit: 40 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Death Stranding als „DHL-Simulator“ abzustempeln und liegenzulassen, ist ein großer Fehler. Denn das Spiel bietet eine ganze Bandbreite an Gameplay und überzeugt zudem mit seinem Setting. Zwar ist das Pakete ausliefern ein Kernpfeiler des Gameplays, allerdings müsst ihr dafür einiges leisten. Unwegsames Terrain müsst ihr etwa mit Gadgets wie Seilen und Leitern überwinden. Gleichzeitig gilt es, Terroristen sowie Geister auszuschalten oder zu umgehen. Und ganz nebenbei gibt es eine spannende Story um die Apokalypse.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Spiele mit Endzeit-Setting mögt, euch nicht von unkonventionellem Gameplay abschrecken lasst und zudem etwas mit den leicht abgedrehten Geschichten von Hideo Kojima anfangen könnt, führt kein Weg an Death Stranding vorbei!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Director’s Cut Version von Death Stranding ist aktuell 20 Prozent reduziert und kostet nur noch 39,99 Euro.

Returnal

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Housemarque | Release-Datum: 30. April 2021 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Allein auf einem fremden Planeten und umzingelt von Außerirdischen. Das ist die Prämisse von Returnal. Allerdings mischt das Spiel diese durchaus bekannte Geschichte mit einer Zeitschleife auf. Wenn ihr sterbt, springt ihr stets zu dem Moment zurück, an dem ihr mit eurem Raumschiff abgestürzt seid. Im Kampf gegen die Aliens müsst ihr unter anderem herausfinden, wieso das passiert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Returnal ist kein einfaches Spiel und die Zeitschleife wird häufig zum tragen kommen. Denn ihr werdet hier zahlreiche virtuelle Tode erleben. Entsprechend solltet ihr ein wenig abgehärteter sein und eine hohe Frustresistenz besitzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Preis von Returnal reduziert sich von 79,99 Euro auf 59,99 Euro. Hier spart ihr derzeit 25 Prozent.

Nioh 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Team Ninja | Release-Datum: 13. März 2020 | Spielzeit: 45 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Nioh 2 entsteht, wenn man Dark Souls mit Diablo mischt und die ganze Geschichte in das japanische Mittelalter verfrachtet. Es ist ähnlich düster wie die Souls-Reihe, bietet jedoch eine Loot-Spirale und ein Rollenspielsystem, mit dem ihr euch die Kämpfe einfacher gestalten könnt und lässt euch eine mystische Interpretation der Geschichte rund um den japanischen Reichseiniger Oda Nobunaga erleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nioh 2 ist für all jene, die zwar Lust auf die Souls-Reihe haben, notfalls jedoch auch einfach Ausrüstung und Level farmen wollen, um sich schwere Kämpfe zu erleichtern. Entsprechend eignet sich das Spiel auch für Loot-Fanatiker, die stets auf der Jagd nach den besten Items sind. Warnung: Wenn ihr die Story wirklich verstehen wollt, müsst ihr euch durchaus mit japanischer Geschichte auskennen. Denn sonst wirkt die durchaus zusammenhanglos.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Nioh 2 kostet dank Rabatt von 50 Prozent nur noch 19,99 Euro. Alternativ gibt es die Complete Edition mit allen DLCs für 40,19 Euro.

Sherlock Holmes: Chapter 1

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Frogwares | Release-Datum: 16. November 2021 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Richtig Sherlock! Sherlock Holmes ist ein Detektivspiel. Ihr schlüpft in die Rolle des berühmten Meisterermittlers und löst allerlei Kriminalfälle, während ihr parallel dazu herausfindet, was hinter dem Tod eurer Mutter steckt. Das Spiel liefert euch dabei eine ganz eigene Interpretation des Detektivs, der nicht nur die härtesten Fälle löst, sondern mit seinen Fäusten auch die härtesten Gegner zu Boden schickt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sherlock Holmes ist etwas für all jene, die gerne Rätsel lösen. Die können in dem Spiel nämlich durchaus knifflig werden. Dazu erkundet ihr eine offene Welt auf einer Mittelmeerinsel, wodurch ihr gar ein wenig fiktives SIghtseeing betreiben könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sherlock Holmes: Chapter 1 fügt ihr für 33,74 Euro eurer Bibliothek hinzu. 25 Prozent weniger als die üblichen 44,99 Euro!

Deathloop Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 14. September 2021 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Deathloop tritt in die Fußstapfen von Titeln wie Dishonored, Prey und Dark Messiah of Might and Magic. Die Gemeinsamkeit all dieser Spiele ist, dass ihr eure eigene Vorgehensweise suchen könnt. Ihr könnt euer Ziel genauso mit Waffengewalt erreichen, wie ihr es still und heimlich erledigen dürft. Dazu gibt es eine spannende Geschichte rund um eine Zeitschleife.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dank der zahlreichen Möglichkeiten euer Ziel in Deathloop zu erreichen, ist es ebenso was für Actionliebhaber, wie auch für Schleichfreunde. Denn wie ihr eure Ziele erledigt, begrenzt hier hauptsächlich eure Fantasie.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deathloop Deluxe Edition gibt es schon für 53,99 Euro und damit 40 Prozent günstiger.

Outer Wilds

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Mobius Digital | Release-Datum: 15. Oktober 2019 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Outer Wilds werdet ihr zum Entdecker und müsst als einer der ersten Raumfahrer einer außerirdischen Zivilisation mehr über eine Reihe mysteriöser Ruinen herausfinden, die im Universum verteilt sind. Dafür fliegt ihr zu einer Reihe von verschiedenen Planeten, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Hier soll jedoch nichts gespoilert werden, denn die Entdeckung ist ein wichtiger Aspekt des Spiels.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Mysterien liebt und verlassene Ruinen erkundet, seid ihr bei Outer Wilds richtig. Kämpfe gibt es keine, dafür eine ganze Menge spannender Rätsel und eine dichte Geschichte rund um den Anfang und das Ende des Universums.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Outer Wilds ist derzeit 40 Prozent reduziert. Die Archaeologist-Edition mit dem DLC Echoes of the Eye hingegen 35 Prozent. Ihr zahlt entsprechend wahlweise 14,39 Euro oder 25,99 Euro.

Mehr spannende Spiele aus dem Sale

Im aktuellen Sale sind nicht nur diese sieben Spiele reduziert, sondern gleich ganze 668. Selbst wenn ihr in dieser Auflistung nicht euren nächsten Lieblingstitel entdeckt habt, lohnt es sich, selbst einmal einen Blick in den aktuellen Playstation-Sale zu werfen.