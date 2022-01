Seit gestern Abend haben sich einige Hinweise verdichtet, dass heute erneut eine PS5-Vorbestellaktion bei Media Markt und Saturn stattfinden wird.

Was für eine PS5 soll es geben? Laut den Gerüchten aus den Sozialen Medien und diversen Foren soll aller Wahrscheinlichkeit nach die Disc Version der PlayStation5 inkl. einem zusätzlichen DualSense-Controller in Cosmic Red und entweder FIFA 22 oder Call of Duty: Vanguard angeboten werden.

Das Bundle soll bei 639,99 € liegen – 100,00 € davon mussten bei den vorherigen Offline-Vorbestellaktionen der beiden Händler meist direkt angezahlt werden. Mancherorts war darüber hinaus auch der Abschluss einer Garantieverlängerung verpflichtend für den Kauf. Die Konsolen sollen dann voraussichtlich ab dem 5. Februar abholungsbereit sein – erfahrungsgemäß ging dies bei vorherigen Vorbestellaktionen überwiegend aber auch etwas schneller.

In der Vergangenheit haben in der Regel aber nicht automatisch alle Filialen der beiden Schwesterunternehmen an diesen Vorbestellaktionen teilgenommen. Wir drücken euch also die Daumen, falls ihr euer Glück in der Filiale eures Vertrauens versucht!

Wie finde ich heraus, ob meine Filiale eine PS5 hat? Vorbestellaktionen wie diese werden grundsätzlich weder angekündigt noch beworben. Ihr müsst also selbst tätig werden und zu eurem MediaMarkt oder Saturn des Vertrauens gehen und dort nachfragen. Auf der Internetseite findet ihr keine Informationen und mit einem Anruf erfahrt ihr auch häufig nichts.



Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen solltet, schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

