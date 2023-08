PS5, Nintendo Switch OLED und mehr zum Bestpreis: Jetzt dank Gutscheincode ordentlich sparen!

Bei eBay läuft noch bis Ende des Monats eine Gutschein-Aktion. Ihr könnt bei Gaming-Produkten wie der PS5 oder Nintendo Switch OLED sparen.

Wenn ihr euch für eine neue Konsole, einen Gaming-Laptop, Spiele oder anderweitige PC-Hardware interessiert, solltet ihr unbedingt bei eBay vorbeischauen. Hier läuft aktuell nämlich eine tolle Aktion, bei der ihr beim Kauf vieler Produkte einiges sparen könnt:

PS5 und Nintendo Switch OLED im Angebot

So funktioniert die Aktion: Im Grunde ist die Aktion ziemlich simpel. Wenn ihr euch auf der Aktionsseite von eBay ein Produkt aussucht und beim Kauf den Code PLAYER23 eingebt, spart ihr 10%. Der maximale Rabatt liegt allerdings bei 50€. Ab einem Kaufpreis von 500€ spart ihr also einfach 50€. Der Code kann pro Person zweimal genutzt werden. Die Aktion läuft noch bis zum 30. August.

Welche Angebote lohnen sich? Das kommt natürlich ganz darauf an, wofür ihr euch interessiert. Grundsätzlich sind 10% bzw. 50€ Rabatt nie verkehrt. Zur Aktion gehören allerdings auch zwei Produkte, die sonst eher selten im Angebot zu finden sind: Die PS5 und die Nintendo Switch OLED.

Sonys Next-Gen-Konsole kostet in der Disk Edition mit zwei Controllern bei eBay aktuell 549€. Mit dem Code PLAYER23 sind es nur noch 499€, was laut Preisvergleich (via geizhals.de) der neue Tiefstpreis für das Bundle ist! Bisher war das Set nie unter 509€ zu haben.

Die Nintendo Switch OLED war zwar vorher schonmal ein paar Euro günstiger, aktuell bietet eBay mit dem Gutscheincode allerdings den besten Preis. Die Konsole kostet bei eBay zurzeit 333€. Nutzt ihr den Code PLAYER23, sind es nur noch 299,70€.

Schnappt euch jetzt die Nintendo Switch OLED bei eBay!

Das gesamte Aktionssortiment könnt ihr euch direkt auf der Übersichtsseite anschauen:

Wenn ihr euch für gute Gaming-Angebote und Hardware-Schnäppchen interessiert, solltet ihr unsere Übersicht im Auge behalten. Hier stellen wir nämlich tagtäglich spannende Rabatte, Aktionen und Neuerscheinungen ausführlich vor. Schaut mal rein!