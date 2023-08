Über 700€ günstiger bei Amazon: Dieser 4K-TV von Sony ist wie gemacht für die PS5

Dieser Sony-TV ist das ideale Gaming-Gerät für eure PS5 – und jetzt bekommt ihr zum Schnäppchenpreis bei Amazon.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, der perfekt zu eurer PS5 passt, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt den Sony XR-55A80J für nur 1069€ sichern. Das sind satte 730€ weniger als der reguläre Preis von 1799€. Aber ihr müsst schnell sein, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Wie der Sony XR-55A80J eure PS5-Erfahrung verbessert

Der Sony XR-55A80J ist ein 4K-OLED-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm). Er bietet euch ein atemberaubendes Seherlebnis mit lebendigen Farben, tiefen Schwarzwerten und hohem Kontrast. Dank der XR-Technologie von Sony wird jedes Bild optimiert und angepasst, um euch die beste Qualität zu liefern.

Der Fernseher unterstützt außerdem die wichtigsten Gaming-Features, die ihr für eure PS5 braucht. Er hat einen HDMI 2.1-Anschluss, der eine Auflösung von bis zu 4K bei 120 Hz ermöglicht. Das bedeutet, dass ihr eure Spiele in höchster Schärfe und flüssiger Bewegung genießen könnt. Er verfügt auch über einen Game-Modus, der die Latenz reduziert und die Reaktionszeit verbessert. So habt ihr immer einen Vorteil gegenüber euren Gegnern. Und mit dem Acoustic Surface Audio+ System könnt ihr den Sound direkt aus dem Bildschirm hören. Das sorgt für eine immersive Klangerfahrung, die euch in die Spielwelt eintauchen lässt.

Der Sony XR-55A80J ist also ein idealer Fernseher für alle, die das volle Potenzial ihrer PS5 ausschöpfen wollen. Er bietet euch eine hervorragende Bildqualität, eine hohe Leistung und ein immersives Klangerlebnis. Und mit dem aktuellen Angebot von Amazon könnt ihr ihn euch zum Schnäppchenpreis sichern. Worauf wartet ihr noch? Bestellt ihn euch jetzt, bevor es zu spät ist!

