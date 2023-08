Knallerpreis bei Amazon: Dieser überragende Gaming-Monitor mit 4K & 144Hz war noch nie so günstig wie jetzt

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen fantastischen Gaming-Monitor von LG mit 4K, 144Hz und HDMI 2.1 günstig wie nie im Angebot!

Wenn ihr neue Games wie Starfield in voller Pracht erleben wollt, braucht ihr nicht nur einen leistungsstarken Gaming-PC, sondern auch den richtigen Monitor. Bei Amazon ist jetzt ein Modell mit erstklassiger Ausstattung zum Tiefstpreis zu haben:

Amazon: Gaming-Monitor im Angebot

Alles an Bord: Der LG UltraGear 32GQ950P-B bietet so ziemlich alles, was ihr euch 2023 von einem Gaming-Monitor wünschen könnt. Dank 4K-Auflösung und 144Hz Bildwiederholrate liefert das 32 Zoll große IPS-Display erstaunliche Ergebnisse und Details.

So genießt ihr eure Spiele in bisher unerreichter Qualität und natürlich superflüssig, die passende Hardware vorausgesetzt. Ein weiterer Pluspunkt: Durch den HDMI 2.1-Anschluss könnt ihr bei Bedarf auch die PS5 oder Xbox Series X/S anschließen und in 4K und mit bis zu 120 fps zocken.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet der Gaming-Monitor aktuell nur noch 1019€. Der Versand ist dabei komplett gratis.

So günstig wie jetzt war der Monitor bisher noch nicht zu haben. Der alte Tiefstpreis liegt bei 1024€. Kein anderer Anbieter kann bei diesem Preis mithalten. Mit Versand zahlt ihr in alternativen Shops mindestens 1047,22€. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Details im Überblick:

Diagonale 31.5″/​80cm Auflösung 3840×2160, 16:9, 140ppi Helligkeit 450cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR) Reaktionszeit 1ms Bildwiederholfrequenz 144Hz (160Hz OC) HDR VESA DisplayHDR 1000 Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Die Hardware-Experten von rtings.de haben den Gaming-Monitor auf Hertz und Schlieren getestet und kamen dabei zu folgendem, positiven Ergebnis in der Kategorie ‘Gaming’:

Der LG 32GQ950 ist ein erstaunlicher Gaming-Monitor. Er hat einen exzellenten niedrigen Input-Lag, der ein reaktionsschnelles Spielerlebnis garantiert, und seine schnelle Bildwiederholrate sorgt für ein hervorragendes Bewegungsverhalten mit fast keiner störenden Unschärfe hinter sich schnell bewegenden Objekten. Er verfügt außerdem über eine große Auswahl an Gaming-Funktionen, einschließlich Unterstützung für FreeSync und G-SYNC sowei variable Bildwiederholraten. Beide HDMI-Anschlüsse unterstützen die HDMI 2.1-Bandbreite, sodass die Vorteile der PS5 und Xbox Series X voll genutzt werden können.

Pro Hervorragende Reaktionszeit bei maximaler Bildwiederholfrequenz

Großer Betrachtungswinkel

HDMI 2.1-Bandbreite für PS5- und Xbox Series X-Spiele

Geringe Eingabeverzögerung Contra Geringer Kontrast

In unserer Deal-Übersicht finden alle Gaming- und Hardware-Fans darüber hinaus jeden Tag spannende, aktuelle Angebote und Aktionen, bei denen ihr richtig ordentlich sparen könnt. Schaut doch mal vorbei!