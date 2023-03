PS5 Disc Edition im Bundle mit Hogwarts Legacy – jetzt sichern, bevor es wieder weg ist

Schnappt euch jetzt die PS5 Disc Edition zusammen mit dem Action-RPG Hogwarts Legacy im Bundle, bevor es wieder ausverkauft ist.

Das beliebte Bundle aus PS5 Disc Edition und Hogwarts Legacy ist jetzt wieder bei Saturn verfügbar. Mit dem Set spart ihr im Vergleich zum Einzelkauf und könnt direkt mit einem der besten Spiele des Jahres loslegen.

PS5 Disc Edition im Bundle mit Hogwarts Legacy

Mit der PS5 holt ihr euch Next-Gen-Gaming in euer Wohnzimmer. Erlebt die besten Spiele in 4K mit bis zu 120 Hz, vergesst dank schneller SSD lange Ladezeiten und taucht mit vielen exklusiven Titeln wie The Last of Us Part 1 oder God of War Ragnarök tief in faszinierende virtuelle Welten ab, während der atemberaubende DualSense Controller Untergründe und Widerstände direkt in euren Handflächen simuliert.

Holt euch jetzt euer PS5-Bundle!

Direkt dazu gibt es das neue Action-RPG Hogwarts Legacy, das euch ins Harry Potter-Universum entführt, wie es bisher noch keine anderes Spiel vermochte. Ihr erstellt euren eigenen Zauberer oder eure eigene Hexe, besucht die berühmte Schule und geht allerlei magischen Geheimnissen auf den Grund. Im Test der GamePro schneidet das Spiel nicht umsonst hervorragend ab.

Das Bundle aus PS5 Disc Edition und Hogwarts Legacy bekommt ihr bei Saturn jetzt wieder für nur 569€. Der Versand ist gratis. Im Vergleich zum Einzelkauf von Spiel (aktuell 72,99 Euro bei Saturn) und Konsole (UVP 549,99 Euro) spart ihr knapp 63 Euro. Beeilt euch aber, das Bundle ist nämlich regelmäßig ausverkauft.

Weitere Angebote

Wenn ihr euch eher für die Konkurrenz von Microsoft interessiert, haben wir ebenfalls einen guten Tipp für euch. Bei Otto könnt ihr euch nämlich gerade die Xbox Series X zusammen mit Forza Horizon 5 und dem Pro-Controller Elite Series 2 günstig bestellen. Hier gibt’s alle weiteren Infos:

Xbox Series X mit Forza Horizon 5 und Elite Wireless Controller Series 2 jetzt günstig im Angebot sichern

In unserer Übersicht findet ihr viele weitere erstklassige Deals. Hier stellen wir jeden Tag spannende Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Multimedia und Hardware vor.