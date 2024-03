Dieses offizielle PS5-Gaming-Headset ist viel günstiger als das von Sony – und bei Amazon kostet es jetzt fast 50% weniger

Dieses PS5-Gaming-Headset macht euren Sound zu einem wahren Genuss. Nutzt jetzt das Amazon-Oster-Angebot und schmeißt eure PlayStation an.

Das Headset von Trust ist optimal für Spieler einer PlayStation 4 und 5 geeignet. Wenn ihr in Dark Souls 3 einem epischen Boss wie dem „Namenlosen König“ gegenübersteht und den kräftigen Sound hört, seid ihr mittendrin. Ihr spürt die Kraft des Gegners, wenn er euch angreift. Jedes Geräusch ist eindrücklich, ob eine magische Attacke oder ein normaler Angriff. Die Oster-Angebote gehen nur bis zum 25. März, also lasst euch diese Klangstärke nicht entgehen. Spart jetzt 43% und zahlt nur 29,99€ statt 52,99€.

Pro und Contra im Blick

Pro Kräftiger Bass

Vernünftiger Tragekomfort

Starke Preis-Leistung

Gutes Mikrofon Contra Mikrofon ist nicht abnehmbar

Nur Klinke

Das PS5-Gaming-Headset von Trust ist genial

Zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr einen immersiven Supersound. Durch seiner Kompatibilität mit der PlayStation 4 und 5 bietet dieses Headset eine grandiose Audioqualität und ein komfortables Spielerlebnis. Startet starke Exklusivtitel wie The Last of Us Part 2 und nutzt jedes noch so kleine Geräusch zu eurem Vorteil. Aber Achtung, der kräftige Klang ist so immersiv, dass ihr denkt, ein Clicker würde sich direkt in eurem Raum befinden.

Das GXT 488 Forze-B verfügt über ein klappbares Mikrofon, das sich leicht von euch anpassen lässt und eine klare Kommunikation während des Spielens ermöglicht. Gebt präzise Anweisungen, während ihr euch in Rainbow Six Siege bewegt. Das Mikrofon gibt eure Stimme klar und deutlich wieder, damit eure Strategie in einen Sieg verwandelt wird.

Der Kopfbügel ist verstellbar, sodass ihr die Passform persönlich an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Dadurch ist euch ein angenehmer Tragekomfort auch bei längeren Gaming-Sessions oder taktischen Teamgesprächen gewährleistet. Die Over-Ear-Kopfhörer bieten zudem eine gute Geräuschisolierung, damit ihr euch voll und ganz auf euer Spiel konzentrieren könnt.

