Im Einzelhandel wird die PS5 hingegen nicht zum Verkauf angeboten – zumindest nicht zum Launch. Doch auch bei Amazon könnte sich zum Launch noch etwas tun: PS5: Amazon kündigt Nachschub zum EU-Launch an – Was ist mit Deutschland?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Zwar müssen Spieler in Deutschland und anderen europäischen Ländern noch ein wenig auf den offiziellen Launch der PS5 am 19. November warten, doch in den USA und einigen anderen Ländern ist Sonys neue Next-Gen-Konsole bereits verfügbar.

Für die PlayStation 5 ist soeben ein neues System-Update veröffentlicht worden, das die meisten PlayStation-Spieler in Deutschland und Europa wohl als Day-One-Patch herunterladen müssen. Was bringt die Firmware-Aktualisierung?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + eins = 8

Insert

You are going to send email to