Multiplayer-Freunde finden im PS Store aktuell 7 geniale Angebote für PS4 und PS5-Spiele

Wenn ihr Mehrspieler-Titel liebt, gibt es im PSN Summer Sale ebenfalls die richtigen Angebote für euch. 7 der spannendsten Spiele aus den Deals findet ihr hier!

Bei Multiplayer-Spielen kann es immer etwas schwer werden, Freunde zu überzeugen. Doch wenn die Spiele gerade alle gesenkt sind, stellt das ein wesentlich geringeres Problem dar! Deswegen lohnt sich ein Blick in die folgenden MP-Titel, die aktuell im PSN reduziert sind!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 18. August, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

A Way Out

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Hazelight Studios | Release-Datum: 23. März 2018 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In A Way Out verschlägt es euch gemeinsam mit einem anderen Spielern in das Gefängnis und ihr müsst ausbrechen. Dafür übernehmt ihr entweder die Kontrolle von Leo oder Vincent. Dabei müsst ihr jedoch häufig unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Etwa muss ein Spieler einen bestimmten Gegenstand finden, während der andere gerade mit einem Ablenkungsmanöver beschäftigt ist.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein einzigartiges Koop-Erlebnis, das über das übliche „Wie im Singleplayer, nur mit mehr Spielern“ hinausgeht. Zudem muss nur ein Spieler das Spiel kaufen. Der andere kann dem einfach beitreten, ohne A Way Out zu besitzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 29,99 Euro zahlt ihr derzeit nur noch 7,49€, also 75 Prozent weniger.

Among Us

Genre: Partyspiel | Entwickler: Innersloth | Release-Datum: 15. Dezember 2021 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Among Us ist eine moderne Version von gesellschaftsspielen wie Werwolf oder Mafia. Während eine Gruppe von Spielern hier ein Raumschiff instandhalten muss, gibt es einen oder gar mehrere Verräter, die die gesamte Crew ausschalten müssen. Nach jedem gefundenen Mord kommt es zur Absprache und es wird abgestimmt, wer aus der Luftschleuse katapultiert wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier gibt es eine etwas andere PvP-Erfahrung. Statt eurem Aiming kommen hier eure sozialen Fähigkeiten zum Einsatz. Denn entweder müsst ihr selbst gekonnt lügen, oder die Lügen anderer durchschauen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Among Us gibt es einen ganzen Euro günstiger! Die UVP des Spiels beträgt 3,99 Euro. Im aktuellen Rabatt ist es um 25 Prozent gesenkt und ihr zahlt nur noch 2,99 Euro.

Hell Let Loose

Genre: Shooter | Entwickler: Black Matter | Release-Datum: 5. Oktober 2021 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hell Let Loose schickt euch in den Zweiten Weltkrieg, wo ihr in Matches von 50 gegen 50 Spielern mitmischt. Dabei kämpft ihr entweder auf Seiten der Deutschen, der Sowjetunion oder des US-Militärs. Im Kern geht es stets darum, die aus verschiedenen Sektoren bestehende Karte zu erobern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr hitzige Multiplayer-Gefechte sucht, die eine dichte Schlachtatmosphäre liefern, ist Hell Let Loose das richtige Spiel für euch. Denn gerade aufgrund der großen Spieleranzahl erwartet euch hier eine ganze Menge Action.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Hell Let Loose mit der UVP 39,99 Euro. Bei den aktuellen Angeboten reduziert sich der Preis um 30 Prozent und ihr zahlt nur noch 27,99 Euro.

Hunt: Showdown

Genre: Shooter | Entwickler: Crytek | Release-Datum: 18. Februar 2020 | Spielzeit: 188 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown vermischt PvE mit PvP und schickt euch in ein Horror-Wild-West-Setting. Eure Aufgabe ist es, ein Monster auf der Karte zu erledigen und mit der Trophäe zu entkommen. Allerdings verfolgen die anderen Spieler das selbe Ziel und wollen euch die Trophäe notfalls mit Waffengewalt entreißen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Trotz des starken PvE-Fokus müsst ihr in Hunt: Showdown auch Gefallen in PvP finden. Denn es wird unter Garantie zu Auseinandersetzungen mit anderen Spielern kommen. Doch genau das macht das Spiel so spannend.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Hunt: Showdown beträgt 39,99 Euro. Allerdings bekommt ihr es bei den aktuellen Angeboten für nur 13,99€, spart also 65 Prozent.

Overcooked: All You Can Eat

Genre: Partyspiel | Entwickler: Ghost Town Games | Release-Datum: 23. März 2021 | Spielzeit: 46 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Overcooked müsst ihr ein Restaurant am Laufen halten, indem ihr die Zutaten in der Küche zubereitet, sie den Gästen serviert und hinterher aufräumt. Da das Spiel auf Koop ausgelegt ist, ist hier auch Chaos angesagt. Und mit der All-You-Can-Eat-Sammlung bekommt ihr nicht nur Overcooked 1 und 2, sondern auch noch sämtliche DLCs in einem Komplettpaket.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf der Suche nach einem Partyspiel seid, gibt es kaum eine bessere Wahl als Overcooked. Allerdings müsst ihr euch darauf einstellen, dass es schonmal recht chaotisch zugehen kann.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise beträgt die UVP von Overcooked: All You Can Eat 39,99 Euro. Im aktuellen Angebot ist die jedoch um 50 Prozent reduziert und ihr bekommt die Sammlung fpr nur 19,99€.

Star Wars: Squadrons

Genre: Space-Sim | Entwickler: Motive Studios | Release-Datum: 2. Oktober 2020 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: Squadrons lässt euch in die Rolle eines Piloten aus dem Star-Wars-Universum schlüpfen und spannende Raumschlachten nach dem Ende der Filme erleben. Die Story wird dabei nicht nur von der Seite der Rebellen erzählt, sondern auch der des Imperiums. Und im Multiplayer-Modus schwingt ihr euch in gewaltige Schlachten, in denen ihr feindliche Großkampfschiffe ausschalten müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade, wenn ihr ein VR-Headset besitzt, ist Squadrons ein einzigartiges Erlebnis. Allerdings kommt der Star-Wars-Flair auch dann rüber, wenn ihr es ganz klassisch spielt. Und Fans von Weltraum-Dogfights sind sowieso an der richtigen Adresse.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von Star Wars: Squadrons beträgt 39,99 Euro. Der aktuelle Deal senkt den Preis allerdings um 75 Prozent und ihr zahlt nur noch 9,99 Euro.

Titanfall 2

Genre: Shooter | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 28. Oktober 2016 | Spielzeit: 45 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Titanfall 2 bekommt ihr den Shooter, aus dem letztendlich Apex Legends entstanden ist. Doch anstatt Battle-Royale gibt es hier extrem actionreiche Gefechte, in denen ihr euch nicht nur mit konventionellen Waffen rumprügelt, sondern auch gewaltigen Kampfrobotern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Titanfall 2 ist das richtige Spiel für all jene, die bei Apex Legends vom langen Waffensuchen genervt sind und am liebsten nur die Gefechte im letzten Ring erleben wollen. Denn hier gibt es das in Kombination mit einem wesentlich agileren Movement.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Titanfall 2 mit der UVP 19,99 Euro. Aktuell ist es aber um 80 Prozent gesenkt. Ihr zahlt im Angebot also nur noch 3,99€.

