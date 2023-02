Bis zu 80% für echte Top-Hits: Bei den aktuellen Deals im PS Store für PS4 und PS5 gibt es heftige Rabatte

Starke Rabatte im PS Store! Aktuell bekommt ihr wirkliche Spitzentitel mit einem Rabatt von bis zu 80 Prozent! Das bedeutet stundenlanger Spielspaß, der euch fast nichts kostet!

Bei den aktuellen Deals im PSN gibt es wieder massenhaft Spielzeit zum kleinen Preis. Denn hier spart ihr beim Kauf bis zu 80 Prozent auf die Spiele, unter denen sich eine ganze Reihe richtiger Top-Titel verstecken!

Günstige Indie-Hits im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 23. Februar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Genre: Role-Playing | Entwickler: Owlcat Games | Release-Datum: 29. September 2022 | Spielzeit: 54 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Pathfinder: Wrath of the Righteous führt ihr eine Gruppe von Helden gegen eine dämonische Invasion an. Dafür erkundet ihr uralte Ruinen, Städte und mystische Landschaften, während ihr taktische und jederzeit pausierbare Echtzeitkämpfe schlagt. Dazu gibt es ein sehr detailliertes Charaktererstellungssystem, zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten und eine verzweigte Handlung, die euch stundenlang fesseln wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von klassischen Rollenspielen mit einer tiefen Geschichte, herausfordernden Kämpfen und vielen Möglichkeiten sollten Pathfinder: Wrath of the Righteous unbedingt ausprobieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Wrath of the Righteous kostet derzeit dank 50 Prozent Rabatt nur noch 24,99 Euro statt regulär 49,99 €.

Sherlock Holmes: Chapter 1

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Frogwares | Release-Datum: 16. November 2021 | Spielzeit: 13 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Sherlock Holmes: Chapter 1 spielt ihr in der Rolle des jungen Sherlock, der gerade seine Karriere als Detektiv begonnen hat. Dafür verschlägt es euch in die Stadt Cordona, wo ihr Verbrechen löst Geheimnisse aufdeckt, während ihr euren Ruf und eure Fähigkeiten verbessert. Das Spiel kombiniert dafür dynamische Kämpfe mit Rätseln und einer fesselnden Handlung.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Fans des Meisterdetektivs oder von Detektivspielen im Allgemeinen werden sich an der neuen Interpretation des Charakters erfreuen und das Gameplay von Chapter 1 lieben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt Sherlock Holmes: Chapter 1 mit einem Rabatt von 60 Prozent für nur 23,99€ statt des regulären Preises von 59,99 Euro kaufen.

Warhammer: Vermintide 2

Genre: Action | Entwickler: Fatshark | Release Date: 18. Dezember 2018 | Spielzeit: 22 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Warhammer: Vermintide 2 ist ein kooperatives First-Person-Actionspiel, das im Universum von Warhammer angesiedelt ist. Alleine mit Bots oder wahlweise bis zu drei weiteren Spielern bekämpft ihr hier Horden von Skaven und Chaoskriegern mit Schwertern, Pfeil und Bogen sowie einfachen Schusswaffen. Es sticht vor allem durch seine Vielzahl an Waffen und Gegnertypen hervor, die euch einiges an Abwechslung bieten werden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer kooperative Actionspiele mit hohem Wiederspielwert mag, ist mit Warhammer: Vermintide 2 bestens bedient.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sie können Warhammer: Vermintide 2 mit einem Rabatt von 80% für nur 5,99 € statt des regulären Preises von 29,99 € kaufen.

Evil Genius 2

Genre: Strategie | Entwickler: Rebellion | Erscheinungsdatum: 30. November 2021 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Evil Genius 2 werdet ihr zum Superschurken, der von der Weltherrschaft träumt. Und dafür braucht ihr vor allem eins: Eine ominöse Geheimbasis! Und die könnt ihr hier bis ins kleinste Detail designen. Dazu rekrutiert ihr Schergen und schickt die auf Missionen, um eure finsteren Pläne zu verwirklichen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr eine moderne Version von Dungeon Keeper sucht, oder bereits den Vorgänger mochtet, macht ihr mit Evil Genius 2 nichts falsch. Dazu lohnt es, wenn ihr euch wie ein klassischer Bond-Bösewicht fühlen wollt!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Evil Genius 2 gibt es derzeit für 60 Prozent des Originalpreises von 39,99 Euro, also für nur 15,99€.

The Riftbreaker

Genre: Action, RPG, Strategy | Entwickler: EXOR Studios | Release-Datum: 14. Oktober 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? The Riftbreaker schickt euch in eine fremde Welt, in der ihr als Wissenschaftler mit einem Exoskelett eine Basis errichtet und den Planeten erforscht. Hier wehrt ihr euch gegen Monster und andere Bedrohungen, sammelt Ressourcen und erforscht zudem neue Technologien.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer eine Mischung aus Action, Rollenspiel und Strategie mag und eine faszinierende Welt erkunden möchte, sollte The Riftbreaker ausprobieren. Dazu lohnt es dank der umfangreichen Einzelspielerkampagne für Solisten, bietet aber dank dem Mehrspielermodus auch etwas für Koop-Freunde.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit 35% Rabatt auf die UVP könnt ihr The Riftbreaker für nur 19,49€ statt 29,99 Euro kaufen.

Sifu

Genre: Action, Fighting | Entwickler: Sloclap | Release-Datum: 6. Februar 2022 | Spielzeit: 9 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Als junger Kung-Fu-Kämpfer begebt ihr euch in Sifu auf den Pfad der Rache, und nehmt es dafür mit zahlreichen ausgebildeten Kampfkünstlern auf. Das Besondere an dem Spiel ist das Alterungs-Feature: Jedes Mal, wenn ihr sterbt, werdet ihr einige Jahre älter. Dadurch verbessert sich euer KungFu, gleichzeitig werdet ihr aber auch gebrechlicher.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer schnelle und intensive Kämpfe mag und eine Herausforderung sucht, ist bei Sifu genau richtig. Die Alterungsfunktion sorgt zudem für eine interessante Spielmechanik, die es so in anderen Spielen nicht gibt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sifu ist derzeit mit einem Rabatt von 35 Prozent erhältlich und kostet nur 25,99€ statt 39,99 Euro.

Mount & Blade: Bannerlord

Genre: Action-RPG | Entwickler: TaleWorlds Entertainment | Release-Datum: 25. Oktober 2022 | Spielzeit: 39 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Mount & Blade: Bannerlord ist ein Sandbox-Action-Rollenspiel in einer mittelalterlichen Welt spielt. Hier erstelt ihr euren eigenen Charakter und macht dann, was auch immer ihr tun wollt. Ihr könnt euch etwa einen Ruf in einer Armee erarbeiten, oder auch als Räuber unterwegs sein. Und wenn ihr ganz groß hinaus wollt, gründet ihr einfach euer eigenes Königreich und betreibt Diplomatie.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr eines der wohl besten Sandbox-Spiele im Mittelalter und damit auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Dazu bietet es imposante Massenschlachten, die ihr gerade bei Burgbelagerungen erleben werdet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mount & Blade: Bannerlord ist derzeit 30 Prozent unter dem Originalpreis von 49,99 Euro erhältlich. Ihr zahlt also nur noch 34,99€.

Mehr starke Sales im PSN

Derzeit ist der Indie-Sale im PS Store groß am laufen und es gibt noch wesentlich mehr spannende Spiele zum kleinen Preis! Sieben weitere, die sich lohnen und nichtmal 20€ kosten, findet ihr in dieser Vorstellung.