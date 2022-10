Aktuell gibt’s im PS Store für PS4 und PS5 die besten Hits von RPG-Meister Square Enix günstig

Wenn ihr geniale Rollenspiele sucht, ist der aktuelle Sale im PS Store interessant. Hier gibt es derzeit die besten Titel von Square Enix!

Final Fantasy und Star Ocean sind nur zwei der großen Serien, hinter denen Square Enix steht. Und derzeit bekommt ihr die besten PS4- und PS5-Titel im Playstation Store günstig, die der RPG-Riese veröffentlicht oder entwickelt hat!

Die Schnellübersicht

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 27. Oktober, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Final Fantasy 15 Royal Edition

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 6. März 2018 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit der Final Fantasy 15 Royal Edition bekommt ihr – von Remakes mal abgesehen – den derzeit aktuellsten Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe als Bundle mit sämtlichen Zusatzinhalten. Hier begebt ihr euch mit Prinz Noctis und seinem Gefolge auf einen Roadtrip durch das Land Eos, um deren Königreich zu retten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Royal schlägt Final Fantasy einen etwas anderen Weg ein und versucht sich an einem Echtzeitkampfsystem. Entsprechend sollten nicht nur alte Fans einen Blick riskieren, sondern auch jene, die bisher nix mit der Serie anfangen konnten. Da die Geschichte nicht mit den anderen Teilen zusammenhängt, braucht ihr kein Vorwissen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet das Spiel mit der UVP 34,99 Euro. Derzeit ist es jedoch 50 Prozent reduziert und ihr zahlt nur noch 17,49€.

Outriders Worldslayer

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: People Can Fly | Release-Datum: 29. Juni 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outriders ist ein Rollenspiel-Geheimtipp, der sich wie Diablo spielt, die Gameplay-Loop allerdings in einen Third-Person-Shooter verfrachtet. Und das bekommt ihr derzeit gemeinsam mit dem Addon Worldslayer, das noch einmal eine ganze Ladung neuer Inhalte oben drauflegt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend könnt ihr euch hier nicht nur darauf einstellen, euren Charakter immer weiter hochzuleveln und auszubauen, sondern dürft euch auch auf eine spannende Loot-Spirale freuen, bei der ihr immer bessere Ausrüstung findet. Zudem eignet es sich gerade für Koop-Freunde. Denn ihr könnt die gesamte Kampagne gemeinsam durchspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP des Bundles mit Worldslayer beträgt 69,99 Euro. Allerdings spart ihr hier derzeit 25 Prozent, wodurch sich der Preis auf 52,49€ reduziert.

Star Ocean: The Last Hope 4K-Remaster

Genre: JRPG | Entwickler: tri-ace | Release-Datum: 9. Januar 2018 | Spielzeit: 46 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Ocean: The Last Hope spielt auf der Erde im Jahr 2106. Nach einem Nuklearkrieg ist die Welt kurz vor dem Untergang und die Menschheit beginnt ihre erste Expedition auf der Suche nach einer neuen Heimat im Weltall.

Für wen lohnt sich das Spiel? Da The Last Hope ein Prequel zu den vorherigen Star-Ocean-Teilen ist, braucht ihr kein Vorwissen und es ist der perfekte Einstieg in die Serie. Gerade Fans von spannenden Geschichten und umfangreichen Universen, sollten hier einen Blick riskieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Da Star Ocean: The Last Hope im aktuellen Sale gleich 60 Prozent gesenkt ist, zahlt ihr nur noch 8,39€ statt der UVP von 20,99 Euro.

Kingdom Hearts 3

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 29. Januar 2019 | Spielzeit: 29 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Hearts ist ein Crossover mit den Charakteren von Disney und Square Enix. Im lang erwarteten dritten Teil wird die Dark-Seeker-Saga beendet, die einst mit dem original Kingdom Hearts aus dem Jahr 2002 begann. Der Protagonist Sora zieht hier Seite an Seite mit Donald Duck und Goofy los und erkundet eine ganze Reihe von Welten, die ihr bereits aus diversen Disney-Filmen kennt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Obwohl es bereits der zwölfte Teil der Kingdom-Hearts-Reihe ist, könnt ihr auch als Anfänger mit Teil 3 einsteigen. Um euch den Einstieg zu erleichtern, findet ihr direkt im Menü eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit zahlt ihr nur noch 48,99€ für das Spiel, statt der UVP von 69,99 Euro. Ihr spart also 30 Prozent.

Children of Zodiarcs

Genre: Taktik-RPG | Entwickler: Cardboard Utopia | Release-Datum: 18. Juli 2017 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Children of Zodiarcs schickt euch in die Welt von Lumus, wo ihr euch gegen die hiesigen Herrscher auflehnt und nutzt dafür ein spannendes Kampfsystem, das auf dem Einsatz von Karten und Würfeln basiert. Dabei folgt ihr einer spannenden Geschichte rund um eine Diebesbande, die ein uraltes Relikt klauen will.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Taktikspielen sollten hier zugreifen. Denn in den Kämpfen müsst ihr stets überlegt vorgehen, wenn ihr als Sieger hervorgehen wollt. Und das nicht nur im Kampf, sondern bereits in der Vorbereitung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Children of Zodiarcs mit der UVP 17,99 Euro. Derzeit zahlt ihr jedoch nur noch 5,39€, da es gerade ganze 70 Prozent reduziert ist.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 17. Februar 2022 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Voice of Cards: The Forsaken Maiden verschlägt es euch auf eine dem Untergang geweihte Insel, die ihr gemeinsam mit Laty, einem jungen Mädchen, retten müsst. Dabei setzt ihr vollständig auf den Einsatz von Karten, die wie in einem Tabletop-Rollenspiel sämtliche Spielelemente wie Dungeons und ähnliches darstellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Obwohl The Forsaken Maiden bereits ein Sequel zu The Isle Dragon Roars ist, könnt ihr es komplett ohne Vorwissen spielen. Gerade, wenn ihr gerne Kartendecks zusammenbaut, könnt ihr einiges an Zeit mit dem Spiel verbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell kostet das Spiel nur noch 25,89€ mit sämtlichen DLCs. Ihr spart hier 30 Prozent im Vergleich zur UVP von 36,99 Euro.

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 20. März 2019 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy ist ein Remake des ersten Teils des Final-Fantasy-Spin-Offs, das 2008 ursprünglich für die Wii erschien. Hier spielt ihr ein Chocobo und prügelt euch gemeinsam mit eurem Partner Cid durch zufällig generierte Dungeons.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans der Reihe werden dank neuen Inhalten an dem Remake genauso Spaß haben wie Neueinsteiger. Das rundenbasierte Kampfsystem eignet sich dabei gerade für Fans, die gerne taktisch vorgehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Da das Spiel derzeit um 60 Prozent reduziert ist, zahlt ihr nur noch 15,99€ statt der UVP von 39,99 Euro.

