PS Store: Holt euch jetzt die besten Blockbuster für PS4 und PS5 bis zu 80 Prozent günstiger

Aktuell gibt es wieder einen großen Sale im PS Store. Hier könnt ihr gerade echte Blockbuster richtig günstig abholen!

Wenn ihr das Maximum aus eurer Konsole rausholen und spannende Geschichten mit beeindruckender Grafik erleben wollt, gibt es nichts besseres als den aktuellen Blockbuster-Sale im PSN. Doch da die Auswahl so groß ist, findet ihr hier sieben Spiele, die sich besonders lohnen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 28. September, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Sucker Punch Productions | Release-Datum: 17. Juli 2020 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Ghost of Tsushima schickt euch in das alte Japan zur Zeit der Mongolen-Invasion, wo ihr als Jin Sakai den Kampf gegen die ungeladenen Gäste aufnehmt und dafür durch eine komplett offene Welt reist, in der ihr nicht nur den offenen Zweikampf mit dem Schwert sucht, sondern auch leisere Vorgehensweisen einsetzen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr schon jetzt wegen des Japansettings auf Assassin’s Creed Red wartet, ist Ghost of Tsushima genau das richtige für euch. Zudem eignet es sich für Fans von spannenden Schwertkämpfen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ghost of Tsushima: Director’s Cut enthält den Iki Island DLC und ist aktuell um 31 Prozent reduziert. Damit kostet es statt der UVP von 79,99 Euro nur noch 55,19€.

Cyberpunk 2077

Genre: Action-RPG | Entwickler: CD Projekt Red | Release-Datum: 10. Dezember 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Cyberpunk 2077 verschlägt es euch in die Metropole Night City, in der ihr Aufträge für die unterschiedlichsten Organisationen ausführt. Dank zahlreichen verschiedenen Augmentations für euren Charakter habt ihr zudem ebenso viele Möglichkeiten, die Missionen zu erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nachdem Cyberpunk 2077 in einem etwas bedürftigen Zustand erschienen war, sind die meisten Fehler und Probleme mit der aktuellen Version 1.6 mittlerweile behoben. Dadurch lohnt es nicht nur für Cyberpunk-Fans, sondern auch all jene, die ein spannendes Rollenspiel suchen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise beträgt die UVP von Cyberpunk 2077 49,99 Euro. Mit dem aktuellen Rabatt spart ihr allerdings 50 Prozent und zahlt nur noch 24,99€.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order macht euch zu Jedi Padawan Cal Kestis, der nach Order 66 untertaucht und sich vor dem Imperium versteckt. Allerdings kann er nicht auf ewig entkommen und wird erneut in den Konflikt zwischen Jedi und Sith hineingezogen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer auf Lichtschwertkämpfe steht und Sturmtruppen gerne mit der Macht in Abgründe befördert, sollte sich Star Wars Jedi: Fallen Order auf jeden Fall ansehen. Außerdem lohnt es sich für Spieler, die auf spannende Schwertduelle stehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Star Wars Jedi: Fallen Order bekommt ihr derzeit gleich 80 Prozent günstiger und zahlt nur noch 9,99€ statt der UVP von 49,99 Euro.

Diablo 2: Resurrected

Genre: Hack-and-Slay | Entwickler: Blizzard | Release-Datum: 23. September 2021 | Spielzeit: 34 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Diablo 2: Resurrected ist ein Remaster des Spiels, das Hack-and-Slay-RPGs erst so richtig groß gemacht hat. In fünf Akten kämpft ihr hier gegen die Horden der Finsternis und nehmt es mit den großen Übeln wie Diablo und Baal auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Diablo 2 ist ein Pflichtspiel, wenn ihr auch nur irgendwas mit einer Lootspirale anfangen könnt oder ein Fan von Action-RPGs seid. Denn beides findet ihr hier in absoluter Perfektion.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im Deal spart ihr 50 Prozent auf Diablo 2: Resurrected, wodurch sich der Preis von der UVP von 39,99 Euro auf nur noch 19,99€ reduziert.

Doom Eternal: Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 20. März 2020 | Spielzeit: 25 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Doom Eternal ist ein Shooter der klassischen Art. Hier gibt es nur euch, eine ganze Menge Waffen und haufenweise Dämonen! Eure Aufgabe ist simpel: Ballert euch durch die Gegnermassen und erledigt den Oberbösewicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch Story zuwider ist und ihr euch lieber auf das reine Gameplay konzentriert, habt ihr mit Doom Eternal wahrscheinlich euer nächstes Lieblingsspiel gefunden. Gerade für Shooter-Fans ist es ein Pflichttitel!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise zahlt ihr mit der UVP 69,99 Euro für die Deluxe Edition von Doom Eternal. Aktuell ist die aber um 67 Prozent reduziert und ihr bekommt das Spiel für 23,09€.

God of War

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? God of War ist die Fortsetzung von God of War 3 und schickt euch in die Sagenwelt des eisigen Norden. Erneut spielt ihr als Kratos, der es mit den Göttern aufnimmt und sich dafür durch eine ganze Reihe von Schergen und Monstern kämpft.

Für wen lohnt sich das Spiel? Nicht nur langjährige God-of-War-Fans bekommen hier ein spannendes Spiel. Denn es versteht sich als eine Art Soft-Reboot. Entsprechend können auch Action-Adventure-Fans zugreifen, ohne befürchten zu müssen, etwas zu verpassen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP von God of War ist bereits auf 19,99 Euro gefallen. Im aktuellen Deal spart ihr auf die noch einmal 50 Prozent, zahlt also nur noch 9,99€.

Death Stranding: Director’s Cut

Genre: Action | Entwickler: Kojima Productions | Release-Datum: 8. November 2019 | Spielzeit: 41 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Death Stranding ist ein etwas anderes Action-Spiel. Denn obwohl es auch hier Kämpfe gibt und ihr euch teils durch feindliches Gebiet schleicht, liegt der Fokus auf dem Ausliefern von Paketen. Dabei greift ihr auf alle möglichen Gadgets zurück, um euren Weg durch das unwegsame Terrain zu bahnen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Death Stranding lässt sich kaum mit anderen Spielen vergleichen. Deswegen muss es jeder selbst ausprobieren. Wenn ihr aber auf spannende und abgedrehte Geschichten steht, solltet ihr definitiv einen Blick riskieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise beträgt die UVP von Death Stranding 49,99 Euro. Wenn ihr es im aktuellen Angebot kauft, spart ihr aber 30 Prozent und müsst nur noch 34,99€ zahlen.